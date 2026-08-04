Rivolta e devastazione nel carcere, i dieci detenuti arrestati dinanzi al Gip Benevento. Domani la convalida

Rivolta e danneggiamento: sono le ipotesi di reato contestate ai dieci detenuti arrestati dalla polizia penitenziaria, come anticipato da Ottopagine, per i disordini scoppiati nel tardo pomeriggio di domenica nel carcere di Benevento. Domani mattina, in Tribunale, la convalida degli arresti chiesta dal pm Carmine Pignatiello, che ha anche deciso l'immediata liberazione degli indagati. .

Dinanzi al gip Roberto Nuzzo sfileranno un 39enne di San Salvatore Telesino, un 28enne di Trentola Ducenta, un 39enne di Salerno e sette napoletani: un 25enne di Afrgola, un 32enne di Ottaviano, un 30enne di Brusciano, un 35enne, un 28enne ed un 21enne di Napoli, un 37enne di Grignano, difesi dagli avvocati Antonio Leone, Angelo Rossi, Mariangela Covelli, Mirko Montesarchio, Antonio Zobel, Davide Noli, Mauro Porcelli, Salvatore Aiello, Edmondo Salernitano, Fabio Segreti, Vincenzo Di Vaio.

Tutto era accaduto nella sezione del quarto piano della casa circondariale di contrada Capodimonte, teatro di un episodio di violenza sfociato nella devastazione del reparto, con danni alla struttura.