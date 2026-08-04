Ingoiato dal nulla, un silenzio inquietante lungo un anno Il caso di Nicola Paolozza, ex sindaco di Baselice, sparito l'11 agosto 2025

Un silenzio inquietante lungo un anno. Era l'11 agosto 2025 quando Nicola Paolozza, 70 anni, ex sindaco di Baselice, era stato visto per l'ultima volta. Da allora di lui non si sono più avute notizie, rendendo sempre più fitto il mistero sulla sua sorte. Le indagini non hanno restituito alcun risultato, un caso che resta senza una soluzione.

Era iniziato nel tardo pomeriggio di quel giorno, quando la telecamera di un negozio nel quale era entrato per comprare un paio di guanti lo aveva immortalato. Uscito dall'attività commerciale, Paolozza si era avviato, vestito con pantaloncini corti, e munito di un secchiello ed un bastone, verso la zona nella quale raccoglieva le more. Un ciclista lo aveva incrociato poco dopo le 18 lungo il sentiero che normalmente batteva, da quel momento era stato ingoiato dal buio. Telefono spento, documenti a casa e nessuna traccia. Le ricerche erano andate avanti fino al 27 agosto, poi erano state sospese.

Un 'giallo' in piena regola, arricchito da una serie di circostanze. Paolozza era rientrato da qualche giorno a Baselice dopo una vacanza a Termoli, dove, a sentire un suo amico, avrebbe dovuto incontrare una donna. Una storia della quale si è occupata anche 'Chi l'ha visto?', con capitoli ancora da scrivere. Comprensibile la preoccupazione dei familiari, numerosi gli appelli, tanti gli interrogativi senza risposta. Che fine ha fatto Nicola Paolozza?