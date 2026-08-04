Mercato serie B. Palermo, colpo Strefezza. Il Catanzaro è un... "bancomat" La squadra calabrese ha assestato le sue finanze con cessioni eccellenti. Pittarello verso Pisa

Dà già la sensazione di poter essere il colpo più importante dell'estate in serie B. Perchè Gabriel Strefezza, classe '97, per la serie cadetta è un autentico “crack”. Il Palermo lo ha prelevato dall'Olimpiakos facendogli sottoscrivere un contratto quadriennale (fino al 2030) da un milione e mezzo a stagione. Per Pippo Inzaghi si tratta di un'altra freccia acuminata al suo arco.

Bancomat Catanzaro. La società del presidente Noti continua ad incassare milioni, ma a rendere meno competitiva la squadra che è arrivata alle finali per la A. Pressochè ceduto Costantino Favasuli al Napoli: per lui contratto in azzurro fino al 2031 e alla società giallorossa un assegno di 8 milioni di euro. Ma non è tutto. E' in corso anche la possibile cessione di Filippo Pittarello (12 reti l'anno scorso) che ha già trovato un accordo con il Pisa. Bisogna trovare quello tra le due società: il Catanzaro ha chiesto due milioni e mezzo di euro. Floriano Noto, presidente della società calabrese, ha sottolineato: «Il nostro obiettivo è prendere giocatori giovani di qualità, facendo delle plusvalenze. Ma soprattutto il nostro obiettivo è fare un buon campionato. Siamo una società di provincia, molto piccola rispetto ai colossi le cui proprietà sono fondi americani. Per noi sono realtà impossibili. Possiamo però compensare con l’organizzazione, mettendoci passione e cuore».

La Cremonese sulle orma di Vogliacco

La Cremonese accelera sul mercato e punta con decisione su Alessandro Vogliacco (98), ex difensore del Benevento e genero dell'indimenticato Sinisa Mihajlovic (reduce dall’esperienza in prestito al PAOK Salonicco, dove ha disputato anche gare di Europa League.) Il difensore di proprietà del Genoa è il principale obiettivo della dirigenza grigiorossa per rinforzare il reparto arretrato e, in particolare, la corsia destra, considerata una delle priorità individuate insieme a Marco Giampaolo.Il direttore sportivo Christian Botturi è al lavoro per trovare la formula giusta e raggiungere un’intesa che permetta di portare il giocatore a Cremona.

La Samppdoria cerca un portiere. Il sogno resta ancora Audero, ma si prospetta un'occasioneda cogliere al volo, quella di Alberto Paleari, in uscita dal Torino. Altro nome che fa gola è quello di Sportiello, ma ha costi alti, mentre non cpnvince affatto Scuffet.

il Sudtirol sta per definire l'acquisto di Bjarki Bjarkason dal Venezia. Un'operazione importante che rinforza ancor di più la rosa a disposizione di mister Possanzini. Nato a Reykjavík l’11 maggio 2000, Bjarki Steinn Bjarkason è un attaccante islandese, esterno mancino di proprietà del Venezia e fa parte della nazionale maggiore dell’Islanda. Con il Venezia vanta 5 presenze con 4 reti e 2 assist.

Nella foto Pittarello del Catanzaro, in procinto di andare al Pisa