A Benevento riapre il parcheggio di Porta Rufina: 180 nuovi posti auto in centro Un nuovo tassello per la mobilità cittadina

Dopo anni di inutilizzo, il parcheggio di Porta Rufina torna finalmente a disposizione della città. L'infrastruttura è stata inaugurata questa mattina dal sindaco Clemente Mastella insieme all'assessore alla Mobilità Attilio Cappa, segnando l'avvio di un più ampio programma di riqualificazione della sosta e della mobilità urbana.

La struttura mette attualmente a disposizione circa 180 stalli di parcheggio ed è dotata di sistemi automatizzati di accesso e pagamento. Al suo interno trovano spazio anche importanti reperti archeologici di epoca romana, valorizzati grazie agli interventi di recupero e a un nuovo sistema di illuminazione dedicato.

Mastella: "Porta Rufina rinasce, nuova vita per tutto il quartiere"

Nel corso della cerimonia il sindaco Clemente Mastella ha sottolineato il valore strategico dell'opera, definendola un tassello fondamentale per la rigenerazione dell'intera area.

«Abbiamo riaperto un'opera che ha un eccezionale valore e utilità. Quella zona rinascerà completamente: il quadrante Porta Rufina-Via Rummo-Piazza Orsini acquisirà nuova luce e nuova vita».

Il primo cittadino ha spiegato che la riapertura del parcheggio rappresenta solo il primo passo di un progetto più ampio di riqualificazione urbana.

Mastella ha inoltre rivendicato il percorso di trasformazione della città. «La trasformazione migliorativa della città è incessante. Mi ha riempito di orgoglio che oggi mi abbiano ringraziato i commercianti della zona, riconoscendo lo sforzo che mettiamo in campo e i risultati: a prescindere da critiche e cattiverie, ciò mi ripaga più di ogni altra cosa». Nel suo intervento il sindaco ha ricordato anche il lungo periodo di abbandono dell'area. «Da oggi parte qualcosa che mancava alla città. Recuperiamo un'area che era stata abbandonata e restituiamo ai cittadini un parcheggio moderno. Sopra questa struttura sorgeranno anche giardini, restituendo completamente questo spazio alla città». Inoltre evidenziato il valore storico degli scavi riportati alla luce. «Qui sono emersi reperti di epoca romana che raccontano ancora una volta quanto Benevento sia profondamente legata alla propria storia». Secondo il sindaco, la riqualificazione consentirà anche di riorganizzare la mobilità urbana, concentrando la sosta nelle strutture dedicate e liberando progressivamente le piazze dalle automobili.

Cappa: "Promessa mantenuta, nessun euro di fondi pubblici"

L'assessore alla Mobilità Attilio Cappa ha ricordato come il recupero del parcheggio fosse uno degli obiettivi principali dell'amministrazione.

«Era uno dei primi impegni che avevamo assunto. Nel 2022 il Comune acquisì la struttura dal fallimento della precedente società di gestione, ma le condizioni in cui versava non consentivano l'apertura Per la riqualificazione è stato utilizzato il modello del project financing. L'intervento è stato realizzato interamente con capitali privati. Non è stato speso un solo euro di denaro pubblico. Ringrazio la società che ha creduto nella città presentando un progetto di qualità». Il parcheggio rappresenta il primo tassello di un piano più ampio che comprende la sistemazione della piazza soprastante, il recupero del megaparcheggio, la riorganizzazione della sosta su strada e la gestione delle strisce blu.

Gli interventi realizzati da Be.Mobi

La società Be.Mobi, che gestirà la struttura, ha eseguito un'importante opera di riqualificazione, intervenendo sia sotto il profilo strutturale sia su quello impiantistico e funzionale.

Tra i lavori effettuati figurano:

riparazioni strutturali e interventi di impermeabilizzazione;

rifacimento degli impianti elettrici, di illuminazione e antincendio;

manutenzione e rinnovo di intonaci, superfici e servizi igienici;

aggiornamento completo della segnaletica;

pulizia generale della struttura e degli scavi archeologici;

riqualificazione del piano terra;

nuova illuminazione dedicata alla valorizzazione dei reperti archeologici;

installazione di un "display wall" nell'area degli scavi.

Tariffe e funzionamento

A illustrare gli aspetti tecnici è stato Marco Acito, project manager della società Be.Mobi. La struttura dispone di accessi automatizzati con sbarra, sistemi elettronici di pagamento e impianti completamente rinnovati. L'accesso sarà inizialmente assistito da personale per agevolare gli utenti, mentre il sistema è già predisposto per una gestione completamente automatizzata. La tariffa è fissata in 1 euro l'ora, collocandosi tra le due fasce oggi previste per le strisce blu cittadine. Per quanto riguarda la sosta a pagamento sulle strade del centro, l'obiettivo dell'amministrazione è avviare il nuovo servizio quanto prima.