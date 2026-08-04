Benevento, avviato il trasporto urbano "autobus nuovi e tecnologie digitali" Acconcia: «AIR Campania è un’infrastruttura sociale al servizio dei cittadini»

È stato presentato oggi, nella sede della Regione Campania, il nuovo servizio urbano di AIR Campania nella città di Benevento. Alla conferenza stampa hanno preso parte il Presidente della Regione Roberto Fico, il Vicepresidente con delega ai Trasporti Mario Casillo, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’Amministratore Unico di AIR Campania Anthony Acconcia.

Con l’avvio, lo scorso 1° agosto, del trasporto urbano nel capoluogo sannita, l’azienda rafforza ulteriormente la propria presenza sul territorio regionale. A Benevento sono stati messi in esercizio autobus nuovi, a basse e zero emissioni, accessibili a tutti i passeggeri e dotati di moderne tecnologie, come il Tap&Go per l’acquisto del biglietto a bordo. Adeguate le paline di fermata con la nuova segnaletica e i QR Code per consentire ai viaggiatori di consultare gli orari in tempo reale.

«Dal 2021 ad oggi AIR Campania ha quasi triplicato le proprie dimensioni. Oggi percorriamo 31 milioni di chilometri l’anno, con una flotta di 860 autobus e oltre 1.300 dipendenti. Una crescita resa possibile grazie agli investimenti della Regione Campania nel trasporto pubblico», ha dichiarato l’Amministratore Unico, Anthony Acconcia.

AIR Campania serve 330 dei 550 comuni campani, pari al 60%. Di questi, 137 appartengono alle aree interne, a conferma dell’impegno dell’azienda nel garantire il diritto alla mobilità anche nei territori più fragili e meno collegati.

«Ogni autobus che mettiamo in strada consente a uno studente di raggiungere la scuola, a un lavoratore il proprio posto di lavoro, a un cittadino di accedere ai servizi sanitari. AIR Campania è oggi un’infrastruttura sociale strategica della Regione Campania, uno strumento di coesione sociale e di sviluppo dei territori», ha aggiunto l’Amministratore Unico della società interamente partecipata dalla Regione.

«La crescita di AIR Campania non si misura solo nei numeri, ma nella capacità di garantire ogni giorno il diritto alla mobilità. È questa la direzione che continueremo a seguire insieme alla Regione per costruire un trasporto pubblico sempre più moderno, efficiente e vicino ai cittadini», ha concluso Acconcia.

La flotta di autobus della AIR Campania, società partecipata al 100% dalla Regione, gestisce il servizio di trasporto pubblico locale della Città di Benevento dallo scorso 1° agosto. Un affidamento in emergenza reso possibile dall’accordo tra Regione Campania e Comune di Benevento in attesa della sottoscrizione del contratto decennale di servizio aggiudicato, nell’ambito della gara europea bandita dall’ACaMIR, alla AIR Campania.

L’intesa ha visto una forte sinergia tra gli attori istituzionali coinvolti al fine non solo di garantire al meglio e senza soluzione di continuità un servizio essenziale per i cittadini, ma anche per il mantenimento dei livelli occupazionali. Infatti, la AIR Campania ha sottoscritto lo scorso 16 luglio il protocollo d’intesa con le Organizzazioni Sindacali per l’assunzione degli 85 dipendenti del precedente gestore con contratti a tempo indeterminato e determinato. Per i 14 lavoratori con contratto a tempo determinato è previsto un percorso di riqualificazione professionale finalizzato alla stabilizzazione.

"Il nostro impegno è quello di garantire il diritto alla mobilità senza lasciare indietro nessuno. In questi mesi abbiamo lavorato affinché il passaggio del servizio a Benevento ad AIR Campania non fosse solo un cambio di gestione, ma portasse anche a un miglioramento della qualità del servizio e a una maggiore tutela dei lavoratori. Questa è la dimostrazione che la crescita del trasporto pubblico e la tutela occupazionale possono andare di pari passo", ha dichiarato il vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti Mario Casillo.

“C’è stata una grande sinergia in queste settimane, come Comune abbiamo costituito con la Regione e la AIR un arcipelago istituzionale che è riuscito a realizzare un importante risultato per la nostra città. Quello della mobilità urbana è un tema cruciale, sono contento che siamo riusciti ad evitare disservizi per i cittadini e ad assicurare alla un servizio all'altezza delle esigenze della comunità”, ha affermato il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

“Il diritto alla mobilità è un diritto fondamentale che va garantito su tutto il territorio regionale. Inoltre, dove i servizi di trasporto pubblico funzionano bene si rendono più attrattivi i territori e anche sotto questo punto di vista la nostra attenzione per le aree interne è massima. Vogliamo una Campania che cresca in modo armonioso, senza lasciare nessun territorio indietro e lavorare affinché ogni provincia possa essere valorizzata ed esprimere il suo straordinario potenziale”, così il presidente della Regione Campania Roberto Fico.