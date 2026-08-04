Viscardi in prestito al Sorrento: arriva l'ufficialità Il ragazzo della cantera giallorossa anche l'anno scorso era andato in prestito alla Casertana

E' arrivata anche l'ufficialità della cessione di Angelo Viscardi al Sorrento. Il difensore classe 2004 lascia ancora la maglia giallorossa dopo il prestito nella scorsa stagione alla Casertana. Anche questa volta il ragazzo della “cantera” giallorossa non si sposta dalla Campania e va a Sorrento, dove potrà contare sulla guida esperta e avveduta di Vincenzo Maiuri, uno dei tecnici migliori che ci sono in serie C, per altro ex giallorosso. La cessione di Viscardi è ovviamente in prestito (al contrario di Starita) e il Benevento conta in una sua crescita nel campionato competitivo di Lega Pro.

Questo il comunicato della società giallorossa che annuncia la cessione del difensore.

"Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l'accordo con il Sorrento Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Angelo Viscardi.

La società giallorossa augura ad Angelo le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza".