Fiato sospeso per le sorti del carabiniere, sempre grave. Indagata una donna Benevento. L'inchiesta del pm Capitanio sull'impatto tra moto ed auto ad Ariano

Una moto Yamaha ed una Punto. Sono i due mezzi, di cui il sostituto procuratore di Benevento, Marilia Capitanio, ha convalidato il sequestro, coinvolti nell'incidente accaduto qualche giorno fa lungo la statale 90 delle Puglie, in territorio di Ariano Irpino. Un impatto, quello tra il motociclo e l'auto, per il quale è finito in prognosi riservata una carabiniere di 32 anni, originario della provincia di Foggia, da poco in servizio presso la Stazione dell'Arma di Montecalvo Irpino.

E' ricoverato a Napoli, all'Ospedale del mare, dove era stato trasferito in elicottero vista la gravita delle sue condizioni. Che restano critiche e continuano a preoccupare, tenendo comprensibilmente con il fiato sospeso i familiari del militare, che pregano perchè la situazione migliori.

Secondo una prima ricostruzione, stava guidando in direzione di Napoli quando, per cause in corso di accertamento, si era verificato l'urto con la Punto che lo precedeva. Al volante una 28enne arianese, difesa in questa fase dall'avvocato Daniele Cella, che si era subito fermata ed aveva fatto scattare l'allarme- Indagini affidate alla polizia municipale, per la donna l'ipotesi di reato di lesioni colpose gravissime.