Telesina, code fino a 6 chilometri per i lavori: l'appello del Comitato SoS 372 Il Comitato chiede una migliore gestione del traffico

Tornano i disagi lungo la Strada Statale 372 Telesina, dove i lavori in corso in prossimità dello svincolo per Campobasso stanno causando pesanti rallentamenti alla circolazione. A denunciarlo è il Comitato S.O.S. 372 Benevento-Caianello, che punta il dito non contro gli interventi di manutenzione, ritenuti necessari, ma contro la gestione della viabilità durante il cantiere.

Le prime criticità sono state segnalate nella mattinata di lunedì, quando numerosi automobilisti hanno riferito di code chilometriche in direzione Benevento, con incolonnamenti che hanno avuto origine già dallo svincolo di Ponte-Torrecuso. Secondo il Comitato, si tratta della stessa area interessata da interventi di ripristino effettuati lo scorso settembre, quando alcune buche erano rimaste escluse dai lavori.

"Non contestiamo gli interventi, che anzi avevamo più volte sollecitato perché ritenuti urgenti", sottolinea il Comitato in una nota. Le critiche riguardano invece la gestione del traffico: mentre in direzione Caianello le code si limitano a poche centinaia di metri, verso Benevento gli incolonnamenti raggiungono i cinque-sei chilometri.

Secondo il presidente del Comitato, l'avvocato Maria Pasqualina, il solo impiego di un semaforo temporaneo, seppur intelligente, non sarebbe sufficiente a regolare efficacemente i flussi di traffico, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza. Per questo viene chiesto all'Anas di affiancare al sistema semaforico la presenza di movieri, in grado di modulare manualmente la circolazione in base all'intensità del traffico.

L'appello arriva in un periodo particolarmente delicato per la viabilità, considerato che i lavori dovrebbero proseguire almeno fino a sabato 8 agosto e coincidono con i giorni dell'esodo estivo, caratterizzati da un notevole aumento dei veicoli in transito.

L'auspicio del Comitato è che vengano adottate misure organizzative capaci di ridurre i tempi di attesa e limitare i disagi per gli automobilisti che percorrono quotidianamente la Telesina.