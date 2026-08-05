Impatto frontale a Ponte Valentino tra 2 auto, due morti: un 61enne ed un 75enne Benevento. Coinvolte una Ford ed una Hunday. Le vittime sono di Benevento

Spaventoso incidente stradale a contrada Ponte Valentino, teatro di un impatto frontale tra due auto: una Ford Focus ed una Hunday. L'urto è stato violentissimo, i motori delle macchine sono stati scaraventati sull'asfalto. Una prima ricostruzione parla di due persone che hanno perso la vita e di una terza rimasta gravemente ferita che è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

A perdere la vita sono stati un 75enne ed un 61enne di Benevento, che viaggiavano a bordo della Focus. Nulla da fare per loro, inutili, purtroppo, i soccorsi. Grave il conducente,un 21enne di nazionalità straniera, della Hunday

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. I rilievi sono affidati agli agenti della polizia strdale, inevitabile il rallentamento della circolazione. Le salme sono state trasferite presso l'obitorio del San Pio, a disposizione del pm Marilia Capitanio per i necessari accertamenti medico-legali.