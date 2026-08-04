Benevento, per Cherubini occorrono tempo e pazienza Tutto dipende dai "tempi" della Roma, in tournée nel Regno Unito

Come diventa difficile il mercato quando occorre solo una rifinitura. C'è l'esigenza di non sbagliare, di andare a colpire nel segno con precisione chirurgica. E' l'attuale situazione del Benevento, che ha una sola priorità in questo momento, l'esterno alto a sinistra. Non è detto che debba essere l'unica operazione di mercato che si andrà a fare, ma per ora catalizza tutte le attenzioni.

Il nome è ormai persino abusato: Luigi Cherubini, trequartista-ala, piede destro, grande tecnica e una proprietà importante, quella della Roma. Che guarda caso ha la stessa priorità: sta cercando un esterno sinistro alto. D'Amico sta sondando il mercato senza soluzione di continuità: Olanda, Portogallo, Germania, prima o poi troverà quello che cerca. Gasperini ha subordinato la cessione di Cherubini proprio all'ingaggio da parte della Roma dell'esterno sinistro che sta cercando.

Insomma serve tempo. Tra l'altro la squadra capitolina è in tournèe nel Regno Unito, con tre amichevoli di spessore e tornerà in Italia solo l'8 agosto. In questo periodo il tecnico ex Atalanta visionerà per bene tutti i giocatori che sono in organico e farà le sue valutazioni.

Al Benevento insomma non resta che aspettare. Con fiducia, ma senza poter fare alcuna previsione finale. Se tutto andrà come si spera, la Roma troverà il suo esterno sinistro e al Benevento cederà in prestito il suo talento, ex capitano della Primavera.

Padella continua a tenere la situazione sotto controllo: è un pressing continuo con il diesse romano (D'Amico) e l'agente del giocatore (Minieri). Di più non si può fare: il Benevento ha le carte in regola epr prendere il ragazzo di Tivoli, ma il mercato non dispensa mai certezze. Bisogna solo aspettare.