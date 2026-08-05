Incidente sulla 90 bis. La CISL FP: "Subito autovelox" La sollecitazione del coordinatore della Polizia Locale CISL FP Irpinia-Sannio, Sabatino Cimino

L'ennesimo grave incidente stradale verificatosi lungo la Strada Statale 90 bis, in contrada Ponte Valentino, riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza su una delle arterie più trafficate e pericolose del territorio sannita.

A intervenire è Sabatino Cimino, coordinatore della Polizia Locale della CISL FP Irpinia-Sannio, che attraverso una nota denuncia la frequenza degli incidenti e sollecita un'azione concreta da parte delle istituzioni competenti.

«La drammatica sequenza di sinistri che continua a verificarsi su questo tratto di strada – afferma Cimino – impone un intervento urgente e non più rinviabile. È necessario adottare misure efficaci per tutelare la sicurezza degli automobilisti e prevenire nuove tragedie».

Tra le proposte avanzate dalla CISL FP vi è l'installazione di dispositivi per il controllo elettronico della velocità, come autovelox o sistemi analoghi, ritenuti strumenti indispensabili per contrastare l'eccessiva velocità e ridurre il numero degli incidenti.

Secondo il coordinatore della Polizia Locale, la Statale 90 bis rappresenta ormai una criticità che richiede risposte immediate. «La sicurezza pubblica deve essere una priorità assoluta. Non possiamo continuare ad assistere a episodi che mettono quotidianamente a rischio l'incolumità dei cittadini».

La CISL FP Irpinia-Sannio auspica che l'appello venga raccolto dagli enti competenti, affinché si proceda rapidamente con l'adozione di misure concrete capaci di garantire maggiore sicurezza lungo la Statale 90 bis, evitando che altri incidenti possano trasformarsi in nuove tragedie.