A Santa Croce del Sannio in scena il teatro religioso: il programma Le rappresentazioni prenderanno il via il prossimo 7 agosto

Ad agosto a Santa Croce del Sannio va in scena il dramma sacro. In uno sforzo organizzativo che vede coinvolti il Comune, singoli cittadini, associazioni e la Parrocchia di Santa Maria Assunta, il borgo riesce a mettere in scena ben tre rappresentazioni a tema religioso incentrate su figure di santi particolarmente amati dai santacrocesi.

7 agosto – I Misteri Sacri di San Vito Martire

Il 7 agosto vanno in scena le vicende di san Vito che fu martirizzato sotto l’imperatore Diocleziano. Si hanno notizie di rappresentazioni del dramma già dal 1803 e poi a fine XIX sec. anche se la cristallizzazione del testo va fatta risalire alla prima metà del XX sec. grazie alla redazione definitiva del copione ad opera di don Giacomo D’Uva.

8 agosto - La Rosa di Roccaporena

L’8 agosto si rappresenta la vita di Santa Rita da Cascia. Il primo allestimento del dramma risale al 1977 ad opera dell’indimenticata Rita Laudati con testo teatrale di Mario Rosso.

9 agosto – Il Guerriero Cristiano

Il 9 agosto si ripercorrono gli eventi che portarono al martirio di san Sebastiano – patrono del borgo sannita – avvenuto sotto l’imperatore Diocleziano. Il dramma fu messo in scena dall’inizio del XX secolo con copione redatto da don Giacomo D’Uva. L’appuntamento è per il 7, l’8 e il 9 agosto alle ore 21:00 a Santa Croce del Sannio per tre suggestive serate di fede e condivisione.