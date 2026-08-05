Trasporto urbano, Federconsumatori chiede il ritiro della smart card in città "Il punto di consegna situato a Ponte Valentino rappresenta un disagio"

Federconsumatori lancia un appello all'Amministrazione comunale di Benevento e ad Air affinché venga attivato un punto di ritiro delle smart card anche in città. L'associazione denuncia i numerosi disagi segnalati dai cittadini, costretti a recarsi a Ponte Valentino per ritirare il documento necessario all'abbonamento, e propone come soluzione il deposito dei pullman di via Santa Colomba, ritenuto più accessibile e facilmente raggiungibile da studenti, lavoratori, anziani e persone con ridotta mobilità.

La nota di Federconsumatori

Federconsumatori esprime forte preoccupazione per le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini in merito alle difficoltà nel ritiro delle smart card necessarie per l’abbonamento al trasporto pubblico urbano. L’attuale punto di consegna situato a Ponte Valentino rappresenta un evidente disagio per molti utenti. La sua collocazione, distante dal centro cittadino e non facilmente raggiungibile, penalizza in particolare anziani, studenti, lavoratori e persone con ridotta mobilità, che spesso sono costretti a sostenere ulteriori spostamenti e costi per ritirare un documento indispensabile all’utilizzo del servizio. Riteniamo che un servizio pubblico debba essere organizzato secondo criteri di accessibilità, efficienza e vicinanza ai cittadini. Per questo motivo chiediamo con forza che venga attivato un punto di ritiro anche in città, individuando come sede ideale il deposito dei pullman, sito in Via Santa Colomba, facilmente raggiungibile e già punto di riferimento per l’utenza del trasporto pubblico. Si tratta di una soluzione semplice, concreta e a costo contenuto, che consentirebbe di migliorare significativamente il servizio offerto, evitando inutili disagi e garantendo un accesso più equo agli utenti. Federconsumatori invita l’Amministrazione comunale e il gestore del servizio a valutare con urgenza questa proposta, accogliendo le legittime esigenze dei cittadini e intervenendo rapidamente per rendere il ritiro delle smart card più agevole e accessibile. Federconsumatori continuerà a monitorare la situazione e a farsi portavoce delle istanze dei consumatori, affinché i servizi pubblici siano realmente orientati ai bisogni della collettività.