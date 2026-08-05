San Giorgio la Molara ammesso al finanziamento regionale per la sicurezza urbana Il comune fortorino riceverà risorse per l'acquisto di una nuova auto destinata alla Polizia Locale

Il Comune di San Giorgio la Molara è stato ammesso al finanziamento della Regione Campania nell'ambito del Bando per l'accesso ai contributi regionali per azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale – Annualità 2026, a seguito dell'ulteriore scorrimento della graduatoria approvato con decreto dirigenziale n. 111 del 7 luglio 2026. Il progetto presentato dall'Amministrazione comunale, del valore complessivo di 29.716,89 euro, è stato ammesso integralmente al finanziamento. Le risorse consentiranno l'acquisto di una nuova auto destinata alla Polizia Locale, rafforzando la capacità operativa del servizio e migliorando l'efficienza delle attività di controllo del territorio, prevenzione e tutela della sicurezza urbana. L'intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di potenziamento dei servizi comunali, con l'obiettivo di mettere a disposizione degli operatori strumenti sempre più adeguati a svolgere il proprio lavoro a beneficio della collettività. L'ammissione al finanziamento conferma l'attenzione dell'Amministrazione comunale nel cogliere le opportunità offerte dai bandi regionali, intercettando risorse esterne che consentono di realizzare investimenti senza gravare interamente sul bilancio dell'Ente. L'iniziativa rientra nelle azioni promosse dalla Regione Campania per sostenere i Comuni nel rafforzamento della sicurezza urbana e nell'ammodernamento delle dotazioni della Polizia Locale, contribuendo a garantire servizi sempre più efficaci, moderni e vicini alle esigenze dei cittadini.