Bilancio positivo per l'Estate Vitulanese 2026 e per il Simposio di scultura La comunità ha vissuto sei giornate dedicate alla cultura e alle tradizioni

Si è conclusa con un grande successo l’Estate Vitulanese 2026, che ha ospitato anche la XIII edizione del Simposio di Scultura, regalando alla comunità sei giornate dedicate alla musica, al teatro, alla cultura, all’arte, alla solidarietà e alle tradizioni. Un programma ricco di appuntamenti ha riportato nelle strade di Vitulano il piacere dello stare insieme, della condivisione e della partecipazione, confermando il valore di una manifestazione capace di coinvolgere cittadini, visitatori, associazioni e istituzioni. Il risultato più significativo non è rappresentato soltanto dai numeri, ma dall’entusiasmo e dalla straordinaria partecipazione che hanno accompagnato ogni evento del cartellone. “Si conclude un’esperienza intensa che ha rappresentato il primo vero banco di prova per il nuovo direttivo della Pro Loco Camposauro – dichiara il presidente Pasquale Spitaletta –. Abbiamo affrontato questa sfida con entusiasmo, senso di responsabilità e con la convinzione che il lavoro di squadra sia la chiave per valorizzare il nostro territorio. Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno instancabile dei nostri volontari, ai quali va il mio primo e più sincero ringraziamento. Un grazie di cuore anche ai cittadini di Vitulano e a tutti coloro che hanno scelto di condividere con noi queste serate. È solo l’inizio di un percorso che vogliamo continuare a costruire insieme, con passione e spirito di servizio”. La Pro Loco Camposauro rivolge un sentito ringraziamento al sindaco Raffaele Scarinzi e all’Amministrazione comunale di Vitulano per il sostegno e la collaborazione garantiti in tutte le fasi organizzative. Un ringraziamento viene anche all’Amministrazione comunale di Foglianise, alla Pro Loco di Paupisi e alla Pro Loco di Cautano, la cui vicinanza ha rappresentato un importante esempio di collaborazione e sinergia. Un grazie particolare va inoltre alle associazioni coinvolte, agli artisti, ai relatori, ai musicisti, agli sponsor, alle attività commerciali e a tutti coloro che, con il proprio contributo, hanno reso possibile la piena riuscita della manifestazione. Nel corso dell’Estate Vitulanese è stata inoltre inaugurata l’opera “Vitulano è Europa 2026”, realizzata dall’artista e sacerdote don Battista Marello nell’ambito della XIII edizione del Simposio di Scultura per la valorizzazione del Marmo Rosso di Vitulano. L’opera è stata collocata nell’area antistante la Basilica Minore della SS. Annunziata e Sant’Antonio, dove potrà essere ammirata da cittadini, pellegrini e turisti. L’iniziativa rappresenta un importante riconoscimento per Vitulano e per il suo prezioso Marmo Rosso. L’opera richiama gli ideali del Manifesto di Ventotene, simbolo di unità, pace e identità europea, coniugando arte, cultura e memoria storica. Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni e delle sue eccellenze, promuovendo al tempo stesso le opportunità offerte dalla Via Francigena e da un turismo sostenibile e di qualità. “L’Estate Vitulanese rappresenta un patrimonio della nostra comunità e ogni anno dimostra quanto sia importante investire nella cultura, nelle tradizioni e nei momenti di aggregazione – afferma il sindaco Raffaele Scarinzi –. L’installazione di “Vitulano è Europa 2026” costituisce un nuovo simbolo della nostra identità, capace di unire bellezza, storia e valori europei. Desidero ringraziare la Pro Loco Camposauro, il presidente Pasquale Spitaletta, il direttivo e tutti i volontari che hanno lavorato con dedizione e competenza per offrire un cartellone di qualità. La grande partecipazione registrata in questi giorni conferma che, quando istituzioni, associazioni e cittadini collaborano con un obiettivo comune, si possono raggiungere risultati importanti per la promozione e la crescita del territorio”. Archiviata con soddisfazione l’edizione 2026, la Pro Loco Camposauro guarda già ai prossimi appuntamenti con l’obiettivo di continuare a creare occasioni di incontro, valorizzazione e promozione di Vitulano, forte dell’entusiasmo e della partecipazione che hanno caratterizzato questa intensa settimana di eventi.