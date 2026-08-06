Ferrante (Mit), "La variante di San Marco dei Cavoti è una svolta per il Sannio" La nota del Sottosegretario di Stato al Mit dopo l'inaugurazione del tratto della Fortorina

"L’inaugurazione del secondo stralcio del primo lotto della Ss212 ‘Variante di San Marco dei Cavoti’ è il risultato concreto del percorso di ammodernamento infrastrutturale che stiamo portando avanti in Campania e nel Sud. Si tratta di un investimento da 67,7 milioni di euro che consentirà di migliorare la sicurezza della viabilità, ridurre il traffico e velocizzare i collegamenti tra il Fortore, il beneventano e la Puglia. La vera sfida non è progettare le opere, ma portarle a compimento: oggi dimostriamo che questo Governo lo sta facendo. È una vera e propria svolta per la mobilità di tutto il Sannio”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia, a margine dell’apertura al traffico del secondo stralcio del primo lotto della Variante “San Marco dei Cavoti” della Ss212 “della Val Fortore”. “Grazie a quest’opera - ha aggiunto - si potrà assicurare un'integrazione più efficace con la Ss372 ‘Telesina’, il raccordo autostradale di Benevento e l'autostrada A16. Il nuovo tratto, comprensivo della galleria San Marco e di due viadotti, contribuirà inoltre a decongestionare la Ss369 Appulo-Fortorina. Con il completamento del primo stralcio, finanziato con 35,8 milioni e in fase di cantiere, si potrà poi realizzare pienamente il bypass del centro abitato di San Marco dei Cavoti. Quanto al secondo lotto, dal valore di 285 milioni, il relativo iter autorizzativo è nelle fasi finali. Si tratta del tassello di una strategia più ampia che punta a rilanciare le aree interne, a partire dall’adeguamento della Ss369 Appulo-Fortorina, intervento da oltre 172 milioni di euro per il quale proseguono la progettazione e l’iter autorizzativo, e dall'adeguamento a quattro corsie della Ss372 Telesina, opera dal valore complessivo di oltre 1,1 miliardi di euro con la consegna dei lavori del primo lotto ormai vicina al traguardo. Stiamo altresì portando avanti altri interventi fondamentali come l’alta velocità Napoli-Bari, con la variante Napoli-Cancello e la stazione Dugenta-Frasso Telesino già attiva e la tratta Frasso Telesino-Vitulano in avanzato stato di realizzazione, e la diga di Campolattaro, con tutti e tre i lotti attivi e l’obiettivo di completare questa fondamentale infrastruttura entro la fine del 2027. Continueremo a lavorare per rendere le aree interne sempre più accessibili e competitive, superando i divari infrastrutturali che - ha concluso Ferrante - troppo a lungo hanno frenato la crescita dei territori”.