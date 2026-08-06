Variante di San Marco, Parisi (Lega): "Infrastruttura strategica per il Sannio" "Si tratta di una infrastruttura che abbatte le distanze e connette le aree interne"

Un’infrastruttura moderna e veloce per abbattere le distanze, connettere le aree interne e restituire centralità all’entroterra sannita. È questo il senso dell’apertura al traffico della variante di San Marco dei Cavoti sulla Strada Statale 212 “della Val Fortore”, avutasi nella mattinata di oggi. A margine dell’evento inaugurale, è intervenuto Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega di Benevento e Presidente nazionale della Commissione Trasporto Pubblico e Mobilità dell’ANCI. "L'apertura di questa variante rappresenta una tappa fondamentale per l'intero territorio - ha dichiarato Parisi - Connettere in modo agevole e sicuro la Val Fortore con il capoluogo di provincia e con le principali arterie della Campania non significa solo migliorare la viabilità, ma garantire servizi essenziali, facilitare l’accesso alle attività primarie e sostenere le attività economiche locali. Le infrastrutture veloci ed efficienti costituiscono la vera forza motrice di uno sviluppo sostenibile per i nostri territorio". Il commissario provinciale ha espresso un sentito ringraziamento ai vertici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ai rappresentanti politici presenti "Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Viceministro Edoardo Rixi e all’Onorevole Giampiero Zinzi per la costante attenzione dimostrata verso le esigenze della nostra provincia e il continuo supporto istituzionale. Un grazie particolare va al Ministro Matteo Salvini per l'impegno concreto assunto in merito al raddoppio della Telesina, un'altra tappa essenziale e strategica nell'ottica dello sviluppo dell'entroterra sannita. La presenza e la determinazione degli esponenti della Lega confermano che questo Governo sta mantenendo fede agli impegni presi con il Mezzogiorno e con le aree interne del Sannio. Per troppo tempo questi territori hanno sofferto l'isolamento e il divario infrastrutturale - ha concluso Parisi - La giornata di oggi dimostra che la direzione è finalmente cambiata. Il Governo continuerà a insistere con decisione lungo questo percorso di valorizzazione e centralizzazione delle zone interne, affinché non vi siano più territori dimenticati, ma opportunità concrete di crescita per tutte le nostre comunità".