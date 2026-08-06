Lunedì autopsia, poi l'addio a Giovanni e Antonio uniti da un terribile destino Benevento. L'esame delle due vittime dell'incidente di Ponte Valentinio

Sarà affidato lunedì mattina dal pm Marilia Capitanio al medico legale Francesca Iannaccone l'incarico di procedere all'autopsia, che sarà eseguita dopo all'obitorio del San Pio, di Giovanni Fasulo, 61 anni, e Antonio De Rosa, 75 anni, di Benevento, le due vittime dell'incidente di Ponte Valentino.

All'udienza in Procura sono state invitati, per consentire loro la nomina di un consulente, 16 parti offese: i familiari dei due malcapitati che, assistiti dagli avvocati Francesco Altieri e Cosimo Capozzi, indicheranno come loro specialista il medico legale Monica Fonzo, e l'unico indagato: un 21enne vigilante di orIgini rumene, residente anch'egli in città.

Difeso dall'avvocato Vincenzo Regardi. Il giovane, ancora ricoverato in ospedale - le sue condizioni sono per fortuna migliorate rispetto all'inizio- era alla guida della Hunday coinvolte nell'impatto con la Ford Focus a bordo della quale viaggiavano Giovanni e Antonio. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, e per cause in corso di accertamento, la Hunday sarebbe prima finita contro il guard rail, con un urto che l'avrebbe proiettata, per inerzia, nella carreggiata opposta, dove stava sopraggiungendo la Focus.

Violentissimo lo schianto, niente da fare per Giovanni, che lavorava come corriere per una società di post private, e Antonio, suocero di un cognato. Dopo l'esame autoptico le salme saranno riconsegnate per i funerali: l'ultimo saluto a Giovanni ed Antonio, uniti da un terribile destino in agguato lungo la statale 90 bis.