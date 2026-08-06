Confindustria Nazionale, Flavian Basile nel Gruppo Internazionalizzazione Importante riconoscimento per il presidente di Ance Benevento

Importante riconoscimento per il Presidente di ANCE Benevento, Flavian Basile, nominato componente del Gruppo Tecnico "Internazionalizzazione" di Confindustria Nazionale per il biennio 2026-2028. La nomina rientra nel rinnovo dei Gruppi Tecnici nazionali che affiancano la Presidenza di Confindustria nell'elaborazione delle strategie sui principali temi di sviluppo del sistema produttivo italiano. Si tratta di un incarico di particolare prestigio che vede Flavian Basile entrare a far parte dei circa 50 componenti della Commissione nazionale, chiamati a contribuire, con le proprie competenze ed esperienze, alla definizione delle politiche di Confindustria sui temi dell'internazionalizzazione, dell'export e dell'attrazione degli investimenti. La designazione rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni sui temi dell'apertura internazionale delle imprese, anche attraverso il progetto WORK4ITALY, promosso da ANCE Benevento e dai partner istituzionali, divenuto un modello innovativo per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato mediante percorsi di formazione realizzati all'estero e finalizzati all'ingresso regolare di lavoratori in Italia. Un'esperienza che ha coinvolto istituzioni italiane e internazionali, imprese, enti di formazione e partner esteri, dimostrando come la cooperazione internazionale possa diventare uno strumento concreto di crescita e competitività per il sistema produttivo. A rafforzare il valore della nomina contribuisce anche l'esperienza imprenditoriale maturata direttamente da Flavian Basile, che attraverso le aziende da lui guidate ha consolidato negli anni rapporti commerciali e operativi con mercati esteri, sviluppando competenze dirette nei processi di internazionalizzazione, nelle relazioni economiche internazionali e nella gestione di partnership oltre i confini nazionali. L'ingresso nella Commissione Tecnica di Confindustria Nazionale consentirà di portare all'attenzione del sistema confindustriale le esperienze maturate sul territorio e di contribuire alla definizione di strategie nazionali a sostegno della competitività delle imprese italiane.

"Accolgo questa nomina con grande orgoglio"

"Accolgo questa nomina con grande orgoglio e senso di responsabilità" – dichiara Flavian Basile. "Essere chiamato a far parte della Commissione Tecnica "Internazionalizzazione" di Confindustria Nazionale rappresenta un importante riconoscimento personale e del lavoro svolto in questi anni sul territorio. Porterò in questo incarico l'esperienza maturata come imprenditore e quella sviluppata attraverso iniziative come WORK4ITALY, convinto che l'internazionalizzazione sia una delle principali leve di crescita per le nostre imprese. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai colleghi del sistema Confindustria e, in particolare, al Presidente di Confindustria Benevento, Andrea Esposito, per la fiducia accordatami e per aver sostenuto questa importante responsabilità a livello nazionale". La nomina conferma il crescente ruolo di ANCE Benevento e del sistema Confindustria Benevento nel dibattito nazionale sui temi dell'internazionalizzazione, dell'innovazione e dello sviluppo delle imprese, assicurando al territorio sannita una qualificata rappresentanza in uno dei principali tavoli strategici di Confindustria Nazionale.