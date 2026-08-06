Variante SS 212, Borrillo e Ricci (Forza Italia): "Un'opera attesa da anni" La nota dei consiglieri comunali dopo l'inaugurazione del tratto della Fortorina a San Marco

L'Assessore comunale Franco Borrillo e il Consigliere comunale Pasquale Ricci, entrambi esponenti di Forza Italia a San Marco dei Cavoti, esprimono grande soddisfazione per l'inaugurazione del secondo stralcio del primo lotto della SS 212 "Variante di San Marco dei Cavoti", un'opera strategica destinata a migliorare in maniera significativa la mobilità e i collegamenti dell'intero comprensorio. "Si tratta di un'infrastruttura attesa da anni, che rappresenta un passo concreto verso la modernizzazione della rete viaria del Sannio e delle aree interne della Campania. Un investimento di oltre 67 milioni di euro che contribuirà a rendere più sicuri ed efficienti i collegamenti, alleggerendo il traffico nel centro abitato di San Marco dei Cavoti e migliorando l'accessibilità dell'area del Fortore". Borrillo e Ricci rivolgono un sentito ringraziamento al parlamentare di Forza Italia Francesco Maria Rubano e al Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante per il costante impegno profuso a favore del territorio. "Il loro lavoro quotidiano, i numerosi incontri istituzionali e la costante attenzione riservata alle esigenze delle aree interne hanno consentito di mantenere alta l'attenzione del Governo su opere fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio. A loro va il nostro sincero ringraziamento per la concretezza e la determinazione dimostrate. Questo è il modello di politica che condividiamo: - concludono - una politica fatta di risultati concreti, investimenti e attenzione ai territori”.