Benevento, Procaccini (PD): "Occorre riflettere su quanto accaduto in carcere" "Gli episodi di violenza non possono trovare alcuna giustificazione"

"Quanto accaduto nella Casa Circondariale di Benevento impone una riflessione seria e responsabile. Gli episodi di violenza e devastazione che si sono verificati non possono trovare alcuna giustificazione e vanno condannati con fermezza. Esprimo la mia vicinanza e il mio ringraziamento agli agenti della Polizia Penitenziaria, al personale dell'istituto e a tutti coloro che sono intervenuti per gestire una situazione estremamente complessa. La professionalità dimostrata e il lavoro svolto hanno consentito di riportare la situazione sotto controllo senza conseguenze ancora più gravi". A scriverlo è Antonella Procaccini, responsabile Giustizia della Segretaria del PD che ha proseguito: "Le informazioni emerse dal sopralluogo del Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, insieme alla Garante provinciale Patrizia Sannino, richiamano però l'attenzione su criticità che non possono essere ignorate. Il sovraffollamento, la carenza di attività trattamentali, le difficoltà legate alla salute mentale e la necessità di garantire reali percorsi di studio, formazione e lavoro rappresentano problemi strutturali che incidono sia sulle condizioni di vita delle persone detenute sia sul lavoro quotidiano della Polizia Penitenziaria. Lo Stato deve essere presente con autorevolezza e responsabilità: autorevole nel garantire il rispetto delle regole, la sicurezza degli istituti e la tutela di chi vi opera; responsabile nell'assicurare condizioni di detenzione conformi ai principi della nostra Costituzione e capaci di rendere effettiva la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27. Per il Partito Democratico del Sannio sicurezza e dignità della persona non sono valori alternativi, ma si rafforzano reciprocamente. Per questo riteniamo indispensabile investire nel rafforzamento degli organici della Polizia Penitenziaria, nell'ammodernamento delle strutture, nell'assistenza sanitaria, nel supporto psicologico e nelle attività trattamentali, perché solo un sistema penitenziario efficiente, sicuro e rispettoso della dignità umana può garantire una maggiore sicurezza per tutti. Accogliamo con favore ogni iniziativa di solidarietà rivolta alle persone che, a seguito dei recenti eventi, si trovano in condizioni di particolare difficoltà. La solidarietà rappresenta un valore importante della nostra comunità, ma non può sostituire il dovere delle istituzioni di affrontare con decisione le criticità del sistema penitenziario. È necessario che il Ministero della Giustizia intervenga con urgenza sulla situazione della Casa Circondariale di Benevento, promuovendo un piano di interventi capace di coniugare sicurezza, legalità, tutela del personale e pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione. Solo così sarà possibile trasformare una grave emergenza in un'occasione di cambiamento e di rafforzamento dello Stato di diritto".