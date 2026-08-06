Benevento, dal 10 al 30 agosto divieti di sosta e circolazione in via De Vita La chiusura nella fascia oraria 18-24 per lo svolgimento di "Benevento in Strada"

Da lunedì 10 fino a domenica 30 agosto, al fine di consentire lo svolgimento della mostra fotografica "Benevento in Strada", esclusivamente nella fascia oraria 18:00 - 24:00, via De Vita, nel solo tratto compreso tra l'incrocio con corso Garibaldi e l'incrocio con piazza Sabariani, sarà interdetta alla sosta e, dalle ore 19:00, anche al traffico veicolare. Le limitazioni sono previste anche per i titolari di autorizzazione Ztl, tenuti pertanto ad osservare il percorso alternativo rappresentato, previo ingresso o successivo arrivo su via Goduti - incrocio via del Pomerio, dalla percorrenza in ambo i sensi di marcia di via Porta Rettore in funzione dell'arrivo o del deflusso da via De Vita.