Formedil Benevento, cambio al vertice: Gatti è il nuovo presidente L'insediamento a seguito dei lavori del Consiglio di Amministrazione dell'Ente

L’Ingegner Raffaele Gatti è il nuovo Presidente del Formedil Benevento (Ente paritetico per la Formazione e la Sicurezza). L'insediamento ufficiale è avvenuto nella giornata di ieri, a seguito dei lavori del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Gatti raccoglie il testimone da Albano della Porta, Presidente uscente, al quale l'intero Consiglio ha rivolto i più sentiti e sinceri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto e per il grande impegno profuso a favore del settore nel corso del suo mandato. Subito dopo la nomina, il neo-Presidente ha voluto esprimere la propria gratitudine al Presidente di ANCE Benevento e a tutto il Consiglio Generale per la fiducia accordatagli con questo importante incarico. Nel dare il benvenuto alla nuova guida, Formedil Benevento ribadisce la piena continuità del proprio piano strategico sul territorio. La mission dell'Ente resta focalizzata su tre pilastri fondamentali: promuovere e radicare la cultura della sicurezza sul lavoro, garantire un'offerta di formazione professionale di alto livello e fornire un supporto costante, concreto e qualificato a tutte le imprese e ai lavoratori del comparto edile.