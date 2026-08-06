Telese Terme, I Suoni di Sillene celebra il genio di Mozart Appuntamento il 7 agosto nell'Anfiteatro delle Terme

Un connubio perfetto tra la solennità della grande musica classica e il fascino rigenerante dei luoghi d'acque: venerdì 7 agosto, alle ore 21.15, all’Anfiteatro delle Terme di Telese si terrà il concerto “Tutto Mozart”. L’evento è affidato all’Orchestra Filamornica Campana, una delle realtà musicali più dinamiche e promettenti del territorio, per la prima volta ospite del Festival “I Suoni di Sillene. La musica nelle Terre delle Acque”, la rassegna, giunta alla quinta stagione, ideata dal Maestro Paolo Ponziano Ciardi. I giovani orchestrali affiancheranno due solisti di caratura internazionale: Amira Abouzahra al violino e Peter Koczan alla viola. Sul podio salirà il Maestro Raffaele Cancelliere, direttore di solida esperienza e collezionista di prestigiosi premi internazionali in direzione d’orchestra, tra cui il celebre “Funny Mendelssohn” in Belgio. Il programma previsto celebrerà il genio assoluto di Wolfgang Amadeus Mozart, in occasione del 270esimo anniversario dalla nascita, attraverso l'esecuzione di due pietre miliari del suo repertorio sinfonico. In apertura di serata ascolteremo la Sinfonia in La maggiore KV 201: una delle pagine orchestrali più celebri, fresche e luminose scritte dal compositore salisburghese all'età di soli diciott'anni. L'opera è universalmente nota per la straordinaria vivacità e l'equilibrio formale dei suoi quattro movimenti (Allegro moderato, Andante, Minuetto Allegretto e Trio, Allegro con spirito). A seguire la Sinfonia Concertante per Violino, Viola e Orchestra in Mi bemolle maggiore KV 364: la monumentale opera - articolata in tre movimenti (Allegro maestoso, Andante, Presto) - fonde magistralmente il respiro della grande sinfonia con il raffinato virtuosismo del violino e della viola, due degli strumenti più amati dal sublime Amadeus. Per l'occasione, saliranno sul palco due musicisti d'eccezione. La violinista Amira Abouzahra, 21 anni, suona il violino da quando ne aveva quattro e ha debuttato a soli sette anni eseguendo il concerto "Primavera" di Vivaldi con la Mexico State Symphony Orchestra. Da allora è regolarmente invitata dalle istituzioni musicali più prestigiose al mondo, al pari del collega Peter Koczan, violista di fama internazionale acclamato per la sua straordinaria sensibilità interpretativa e padronaggio tecnico. Il concerto si preannuncia come uno degli appuntamenti culturali estivi più significativi nel territorio sannita, capace di richiamare non solo gli appassionati di musica classica, ma anche i numerosi turisti e frequentatori del complesso termale, offrendo un’esperienza multisensoriale dove l’arte dei suoni incontra la memoria e la bellezza delle terre delle acque.