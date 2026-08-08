A Sannio Europa il premio "Top of the Pid Mirabilia 2026" Il progetto immersivo della Rete Museale primo nella categoria "Casi di utilizzo innovativi"

Il progetto "Sistema immersivo di valorizzazione della Rete Museale della Provincia di Benevento mediante realtà virtuale e contenuti digitali interattivi", realizzato da Sannio Europa con la collaborazione tecnica di Humankey Srl, si è classificato al primo posto nella categoria "Casi di utilizzo innovativi" del Premio Top of the PID Mirabilia 2026, promosso da Unioncamere nell’ambito del Progetto Mirabilia con il supporto tecnico-scientifico di ISNART. Un prestigioso riconoscimento nazionale che premia Sannio Europa, società in house della Provincia di Benevento, per l’innovazione applicata alla cultura.

Il progetto interessa Museo del Sannio, Complesso Monumentale di Santa Sofia, ARCOS e MUSA e integra realtà virtuale, video a 360°, rilievi tridimensionali e fotogrammetria digitale per offrire una modalità innovativa, immersiva e più accessibile di fruizione del patrimonio culturale. Il modello è inoltre concepito per essere replicabile in altri musei, siti UNESCO, aree archeologiche e attrattori turistici. "Esprimiamo grande soddisfazione per questo importante e ambito premio nazionale - dichiarano congiuntamente il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e l’Amministratore Unico di Sannio Europa Raffaele Del Vecchio - che conferma la validità del percorso intrapreso per rendere l’intera rete museale della Provincia di Benevento sempre più attrattiva e coinvolgente. È la dimostrazione concreta di come l’innovazione digitale possa diventare uno strumento strategico per la valorizzazione e la promozione del nostro patrimonio culturale e turistico". Il progetto è stato realizzato grazie al Bando Voucher Doppia Transizione Digitale ed Ecologica 2025 della Camera di Commercio Irpinia-Sannio, che ha consentito di dotare la rete museale provinciale delle tecnologie immersive alla base dell’iniziativa. "Desideriamo ringraziare la Camera di Commercio Irpinia-Sannio, nelle persone del Commissario Straordinario Girolamo Pettrone e del Direttore dell’Azienda Speciale Valirsannio Antonello Murru, che ci hanno dato l’opportunità di realizzare il progetto. Questo premio è il frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni e imprese volto a mettere al centro la cultura come leva di sviluppo per le aree interne. Un ringraziamento particolare va al nostro partner tecnico Humankey Srl, con il quale condividiamo pienamente il successo di questo risultato". Il premio sarà consegnato ufficialmente il 16 ottobre 2026 nell’ambito del TTG Travel Experience di Rimini, dove il progetto della Rete Museale della Provincia di Benevento sarà presentato in una vetrina nazionale. "Continueremo a investire su cultura, turismo e innovazione - concludono Lombardi e Del Vecchio - perché siamo convinti che da questa integrazione possano nascere nuove opportunità di crescita e valorizzazione per il Sannio e per tutta la comunità".