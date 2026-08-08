Benevento: disagi nell’erogazione idrica a San Vitale e via Sant’Angelo a Piesco

Proseguono i disagi nell’erogazione dell’acqua nella zona San Vitale e in via Sant’Angelo a Piesco, a Benevento, a causa di un guasto alla rete idrica.
A comunicarlo è Gesesa, che informa che l’irregolarità nell’erogazione è ancora in corso. Per limitare i disagi alla popolazione è stato predisposto un servizio sostitutivo tramite autobotte, posizionato nella zona interessata.
La società fa sapere che seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione del guasto e sul ripristino della regolare erogazione idrica.