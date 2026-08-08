Benevento: disagi nell’erogazione idrica a San Vitale e via Sant’Angelo a Piesco A causa di un guasto alla rete idrica: pronte le autobotti

Proseguono i disagi nell’erogazione dell’acqua nella zona San Vitale e in via Sant’Angelo a Piesco, a Benevento, a causa di un guasto alla rete idrica.

A comunicarlo è Gesesa, che informa che l’irregolarità nell’erogazione è ancora in corso. Per limitare i disagi alla popolazione è stato predisposto un servizio sostitutivo tramite autobotte, posizionato nella zona interessata.

La società fa sapere che seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione del guasto e sul ripristino della regolare erogazione idrica.