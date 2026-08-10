Benevento: centrato "5" al superEnalotto Vincita da 15.344,32 euro

Il SuperEnalotto sorride alla Campania. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 7 agosto 2026, nella regione sono stati realizzati tre “5” da 15.344,32 euro, per oltre 45mila euro complessivi. Un premio è andato a Benevento, presso il “Tabacchi Fratelli Collarile” in Via Cocchia, 84, l’altra vincita è andata nella “Tabaccheria N 6” in Via Plinio, 56 a Scafati, in provincia di Napoli e il terzo “5” è stato centrato a Portici (NA) presso la “Tabaccheria” in Corso Garibaldi, 228.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 11 agosto, sale a 207,6 milioni di euro.