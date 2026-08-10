Assemblea dei Sindaci del Sannio: via libera unanime al Rendiconto 2025

Per la gestione dell’Esercizio finanziario 2025 della Provincia di Benevento

assemblea dei sindaci del sannio via libera unanime al rendiconto 2025
Benevento.  

L’Assemblea dei Sindaci del Sannio, a voti unanimi, ha reso stamani il parere favorevole di competenza sul Rendiconto della gestione dell’Esercizio finanziario 2025 della Provincia di Benevento.

I lavori erano cominciati con un minuto di silenzio, richiesto dal Presidente della Provincia Nino Lombardi, in onore dell’on. Roberto Costanzo, scomparso sabato scorso a San Marco dei Cavoti. Il Presidente, al termine del raccoglimento e dell’applauso indirizzato alla figura dell’illustre politico scomparso, che fu anche Consigliere Provinciale, ha comunicato una Messa di Trigesimo, iniziativa condivisa dai Familiari e d’intesa con la Regione Campania.

L’Assemblea, alla presenza di 43 Sindaci o loro delegati, in rappresentanza di 179.921 abitanti sanniti, ha votato dopo aver ascoltato la Relazione del Segretario Generale e Dirigente ad interim del Settore Economico Finanziario della Provincia, Maria Antonietta Iacobellis, che ha attestato, sulla scorta dell’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, un avanzo di amministrazione pari a 22.000 euro e un Fondo cassa di 32 milioni di euro.

Il Presidente ha quindi comunicato che, con l’approvazione del Rendiconto della gestione, si possono avviare i programmi d’intervento e gli investimenti iscritti nei documenti di Bilancio.

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