Assemblea dei Sindaci del Sannio: via libera unanime al Rendiconto 2025 Per la gestione dell’Esercizio finanziario 2025 della Provincia di Benevento

L’Assemblea dei Sindaci del Sannio, a voti unanimi, ha reso stamani il parere favorevole di competenza sul Rendiconto della gestione dell’Esercizio finanziario 2025 della Provincia di Benevento.

I lavori erano cominciati con un minuto di silenzio, richiesto dal Presidente della Provincia Nino Lombardi, in onore dell’on. Roberto Costanzo, scomparso sabato scorso a San Marco dei Cavoti. Il Presidente, al termine del raccoglimento e dell’applauso indirizzato alla figura dell’illustre politico scomparso, che fu anche Consigliere Provinciale, ha comunicato una Messa di Trigesimo, iniziativa condivisa dai Familiari e d’intesa con la Regione Campania.

L’Assemblea, alla presenza di 43 Sindaci o loro delegati, in rappresentanza di 179.921 abitanti sanniti, ha votato dopo aver ascoltato la Relazione del Segretario Generale e Dirigente ad interim del Settore Economico Finanziario della Provincia, Maria Antonietta Iacobellis, che ha attestato, sulla scorta dell’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, un avanzo di amministrazione pari a 22.000 euro e un Fondo cassa di 32 milioni di euro.

Il Presidente ha quindi comunicato che, con l’approvazione del Rendiconto della gestione, si possono avviare i programmi d’intervento e gli investimenti iscritti nei documenti di Bilancio.