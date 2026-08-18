Veicoli fuori uso e sottoposti a fermo: ecco le tariffe per il certificato

La polizia municipale di Benevento, guidata dal comandante Giuseppe Vecchio, informa i cittadini circa le procedure per il rilascio attestazione di inutilizzabilità per veicoli fuori uso, gravati da fermo amministrativo, ai fini della rottamazione (Legge 14/2026): istituito il servizio e definite le relative tariffe.
In attuazione dell’art. 3 della Legge 26 gennaio 2026, n. 14, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 14 agosto 2026, il servizio a domanda individuale per il rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.
Il nuovo servizio ha il duplice scopo di rispondere alle esigenze dei cittadini che necessitano di avviare alla rottamazione veicoli fermi o inservibili e ripulire aree della città da veicoli che possono rappresentare un pericolo per l’ambiente.
Il servizio è riservato esclusivamente ai proprietari, comproprietari e detentori legittimi dei veicoli situati all’interno di aree private o rimesse ubicate nel territorio comunale.
Le tariffe, calcolate sulla base dei costi medi ed amministrativi sostenuti dall’Ente, sono articolate come segue:
Rilascio attestazione di inutilizzabilità: € 80,00 La tariffa copre i costi orari del personale, le verifiche amministrative presso PRA e Motorizzazione Civile, la disamina della documentazione fotografica e l’utilizzo dei mezzi di servizio per i controlli.
Rilascio duplicato o copia conforme: € 15,00 Applicabile in caso di richiesta di duplicato o copia di un’attestazione già emessa.
I cittadini interessati potranno presentare domanda presso gli uffici della Polizia Locale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.