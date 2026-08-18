Contributo acquisto libri di testo, segnalato disservizio telematico

Il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino rende noto che circa le istanze per i contributi destinati all'acquisto di libri di testo scolastici, l'Ufficio Istruzione ha segnalato alla società che gestisce la piattaforma telematica i disservizi tecnici segnalati dagli utenti.
Le problematiche di ordine telematico sono in via di risoluzione. Si ricorda che il servizio consiste in un rimborso successivo all'anticipo, da parte delle famiglie, della somma necessaria all'acquisto dei libri. In ogni caso il termine per le domande scade il 31 ottobre, data dopo la quale avverrà la lavorazione delle istanze e l'erogazione dei rimborsi.
Il bando è integralmente consultabile al seguente link https://albo.comune.benevento.it/c062008/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=78701