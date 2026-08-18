Cherubini non perde tempo: subito in campo per iniziare la nuova avventura Primo allenamento per il neo giallorosso stamattina all'Imbriani

Giallorosso in un baleno. L'antitesi di quella che è stata la lunga trattativa. Un mese per fargli cambiare casacca, dal giallorosso della Roma a quello del Benevento, 12 ore per vederlo finalmente sgambettare con i suoi nuovi compagni all'Imbriani.

Luigi Cherubini è arrivato questa mattina da Roma e Floro lo ha subito cooptato in uno dei suoi gruppi di lavoro. D'altro canto il nuovo giallorosso non ha bisogno di fare alcun richiamo di preparazione, con la Roma ha fatto tutto il precampionato, amichevoli comprese. Dunque l'unica incombenza è conoscere bene i suoi nuovi compagni e cercare di capire al volo le richieste tattiche di Floro Flores.

Poichè è un tassello ben studiato dallo staff tecnico, potrà essere incastonato senza eccessivi problemi. Almeno si spera. Il ragazzo di Tivoli ha al suo attivo anche una presenza in Europa League, voluta da Mourinho. Tutti ricordano quello che affermò lo “Special One” quel giorno: “Di sicuro oggi San Basilio (quartiere tra i più popolosi di Roma) è in festa perchè un figlio di San Basilio ha debuttato nella Roma”.

Cherubini è stato il capitano della Primavera della Roma ma nel suo palmares a livello giovanile può contare su uno scudetto con l'Under 15- con tanto di gol e prestazione da protagonista nella finale contro il Milan - e un altro con l'U17. Classe 2004, nato a Tivoli, i primi passi li ha fatti nella scuola calcio del Guidonia, poi l'approdo alla Roma.

Esterno d'attacco, prevalentemente sul lato mancino, con un ottimo cambio di passo e con una struttura muscolare importante, bravura nel dribbling e l'attitudine ad accentrarsi per far partire il tiro a giro. In grado di giocare anche sul lato opposto e su tutta la linea della trequarti.

Bellissimo il gol, l'ultimo segnato in serie B nella scorsa stagione, il giorno dopo il suo compleanno contro la Virtus Entella (16 gennaio 2006): 60 metri percorsi a tutta, con un paio di slalom da far girare la testa e tiro finale nell'angolino. L'auspicio è che presto possa segnarne di simli anche in maglia giallorossa.