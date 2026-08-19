L’Abbazia di San Salvatore Telesino apre al pubblico sabato e domenica prossimi Un viaggio nella storia tra archeologia, memoria e valorizzazione

sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento aprirà al pubblico l’Abbazia di San Salvatore Telesino, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino un complesso monumentale di straordinario valore storico e archeologico. L’iniziativa rientra nel Piano di Valorizzazione 2026 del Ministero della Cultura.

L’iniziativa prevede il seguente calendario di apertura: Sabato 12 settembre 2026: dalle ore 17.00 alle 21.00;

Domenica 13 settembre 2026: dalle ore 9.00 alle 13.00.

Il Soprintendente Mariano Nuzzo ha dichiarato: “Aprire le porte dell’Abbazia di San Salvatore Telesino significa restituire alla comunità un luogo che custodisce secoli di storia, spiritualità e identità. La valorizzazione del patrimonio non può limitarsi alla conservazione: deve tradursi nella possibilità concreta di vivere questi luoghi, di conoscerli e di riconoscerli come parte della nostra memoria collettiva. Ogni apertura straordinaria rappresenta un investimento culturale sul territorio, perché crea consapevolezza, rafforza il senso di appartenenza e rende il patrimonio un bene realmente condiviso. È questa la missione che la Soprintendenza porta avanti ogni giorno: trasformare la tutela in un’opportunità di crescita per le comunità e per le nuove generazioni”.

Le visite guidate a cura del personale Sabap si svolgeranno nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dalla Soprintendenza per la tutela del complesso monumentale e della normativa vigente in materia di sicurezza, offrendo ai partecipanti un percorso di approfondimento dedicato alla storia, all’archeologia e al valore culturale dell’Abbazia di San Salvatore Telesino, con il contributo del funzionario archeologo Andrea Martelli.