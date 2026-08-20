"Il 70 per cento delle risorse Pnrr spese, Comune di Benevento virtuoso" Il bilancio del sindaco Mastella e del vicesindaco De Pierro

"Il Comune ha già speso oltre il 70 per cento delle risorse relative al Piano di ripresa e resilienza e conta di chiudere, secondo quanto riferiscono i tecnici che stanno svolgendo un incessante lavoro anche in questi giorni, la rendicontazione delle progettualità in linea con la road map comunitaria.

Così in una nota il sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco con delega al Pnrr Francesco De Pierro.

"Nonostante la mole di finanziamenti intercettati, superiore ai 70 milioni di euro, dei quali 60 milioni sono stati integralmente gestiti dal Settore Lavori pubblici insieme a via Nuzzolo (ormai concluso, gestito dall'Urbanistica) , il Comune di Benevento è pienamente virtuoso e vanta una percentuale di risorse spese superiore alla media nazionale e regionale (17% di progetti conclusi). Il dossier dell'Ufficio Studi Camera e Senato, apparso oggi su alcuni autorevoli quotidiani, prende in considerazione le province nella loro interezza: la difficoltà dei piccoli comuni, privi di personale e spesso di supporti tecnici adeguati, è stata ancora maggiore di quella dei Comuni capoluogo, tra i quali Benevento è virtuoso. Quanto alle scadenze dettate dall'Ue, i Settori (Lavori Pubblici, Urbanistica e Servizi al Cittadino) sono al lavoro su indirizzo dell'Esecutivo e contano di chiudere nei tempi previsti".

