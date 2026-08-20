Fondi Pnrr, Lombardi: "Risultati significativi per la Provincia di Benevento" Soddisfatto il presidente che ha effettuato un bilancio delle opere realizzate

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, in relazione ad un dossier riportato dagli Organi di Stampa curato dal Servizio Studi di Camera e Senato, aggiornato al mese di luglio scorso, e relativo allo stato di avanzamento in Campania dei lavori del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha voluto precisare lo stato delle cose per quanto riguarda le opere in carico alla Rocca dei Rettori sotto la sua Amministrazione dal 2022. I numeri pubblici, aggiornati al 5 agosto di quest’anno, sono consultabili dal portale della Provincia, Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Altri Contenuti”: il Presidente Lombardi precisa il seguente elenco delle opere in corso per i tre filoni di finanziamento concessi all’Ente Provincia di Benevento. Sono stati avviati n. 10 interventi di Edilizia Scolastica finanziati con le risorse del PNRR nell’ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”. Al 5 agosto u.s. si registravano 8 interventi completi, di cui 2 con avanzamento contabile al 100% e 6 con avanzamento contabile tra l’85 ed il 98%. Solo per 2 interventi è stata richiesta e concessa la proroga per l’ultimazione dei lavori al 31.08.2026. Al 5 agosto si registrava un avanzamento contabile in un caso del 54% e nell’altro caso del 74%. I dati sono, però, in costante avanzamento per cui al prossimo aggiornamento, previsto per il 5 settembre, si potrà avere il quadro completo della performance dell’Ente Provincia. La Provincia di Benevento ha anche ottenuto finanziamenti per Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo Componente 1 – Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella Pubblica Amministrazione per un importo complessivo di € 993.370,02. Uno dei quattro finanziamenti ottenuti, il più importante da € 873.348,00, è stato concluso e liquidato. Un altro è stato concluso ed in fase di validazione. Altri due sono stati completati e, seppur in fasi diverse, non ancora liquidati. Per l’ultimo si è in attesa del decreto di finanziamento per l’avvio dell’intervento. Infine, nel contesto delle misure volte ad assicurare l'efficacia e la sostenibilità della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese, utilizzando risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC), sono stati ammessi a finanziamento diversi interventi per il miglioramento dell’accessibilità delle Aree Interne. Per quanto concerne la Provincia di Benevento, ad oggi, è stato finanziato un intervento che interessa la viabilità dell’area interna del Titerno-Tammaro per l’importo di € 1.136.419,00 per il quale è in corso la procedura prevista per l’aggiudicazione della gara d’appalto. In attesa di adozione è, invece, il decreto di finanziamento per un intervento sulla viabilità dell’area interna del Fortore. È, quindi, evidente per la Provincia di Benevento un risultato significativamente superiore a quello registrato su scala provinciale e regionale. Il Presidente Lombardi, commentando questi dati, in relazione allo stato di attuazione delle opere finanziate dal PNRR alla Provincia di Benevento, si è dichiarato soddisfatto delle risultanze emerse ed ha voluto dare atto dell’egregio lavoro svolto dagli Uffici e dai Servizi dell’Ente impegnati nella gestione e nella rendicontazione della specifica fonte di finanziamento Pnrr, nell’amministrazione generale dei provvedimenti amministrativi e finanziari dell’Ente, e, per quanto attiene alla concreta opera sui cantieri di lavoro per quanto di loro competenza, dei Settori Edilizia scolastica e Infrastrutture.