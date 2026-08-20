All'esordio anche il Modena ha i suoi problemi Oltre agli infortunati Sersanti e Manquant, sarà assente per squalifica anche Olzer

Se al Benevento mamcheranno Okereke e Tumminello per squalifica e Verdi per il problemino alla pianta del piede, bisogna dire che nenche il Modena può sorridere a trentadue denti. La lista degli assenti è abbastanza lunga anche in casa canarina. Innanzitutto Sersanti (nella foto di FCModena in alto), che ha riportato il 10 agosto scorso la lesione completa del legamento crociato anteriore. All'allenamento di ieri con almeno 400 tifosi allo “Zelocchi”, il centrocampista grossetano s'è preso un'ovazione da parte del pubblico, in segno di buon augurio per una guarigione completa e rapida. Assente anche l'altro lungodegente Joris Manquant, l'attaccante francese che ha subito a luglio lo stesso infortunio del compagno (ruttorra del legamento crociato anteriore). Ha lavorato a parte il nuovo arrivo Acquah che sta recuperando la forma migliore dopo uno stop per piccoli problemi muscolari. A parte anche il difensore Adorni. Ha invece lavorato col gruppo Paulo Azzi, di ritorno dall'esperienza col Monza, che ha partecipato a tutta la seduta e si candida per un posto in squadra.

Galloppa, in teoria, può convocare tutti, fatta eccezione per Olzer, che deve scontare un turno di squalifica proprio alla prima di campionato. Un'assenza che potrebbe cambiare i piani tattici del tecnico ex Fiorentina che a ridosso di Ambrosino potrebbe scegliere uno tra Stenio e Bacchin.