Pacevecchia, dal degrado a un parco per le famiglie: la proposta dei cittadini La nota di Comitato civico Benevento Partecipa

Il Comitato civico BENEVENTO PARTECIPA – Comitato civico per la trasparenza e la partecipazione raccoglie la segnalazione di una cittadina di Pacevecchia che ci ha chiesto di farci portavoce di alcune problematiche che interessano via Antonio Segni e l’intero comparto delle villette IACP, nelle traverse comprese tra viale Aldo Moro, via Segni, via Einaudi e le strade limitrofe. Le fotografie scattate in questi giorni mostrano una situazione che richiede un intervento di manutenzione: vegetazione cresciuta senza controllo, marciapiedi e spazi invasi dalle piante, rami e residui di potatura accumulati e persino una pensilina ormai quasi completamente circondata dal verde.Non si tratta, però, soltanto di una questione di decoro. I residenti ricordano infatti come questa zona sia interessata da molti anni da frequenti allagamenti in occasione delle piogge più intense, un problema che torna a creare preoccupazione soprattutto in presenza dei violenti temporali estivi. Per questo chiediamo all'Amministrazione comunale non soltanto un intervento di pulizia delle traverse, ma anche la verifica e la manutenzione preventiva di caditoie, griglie e sistemi di raccolta e deflusso delle acque, affinché la vegetazione e i detriti non contribuiscano ad aggravare una criticità già nota. C'è poi una seconda questione che merita attenzione. All'interno del comparto si trova un'area verde indicata dai residenti come di proprietà comunale, oggi sostanzialmente inutilizzata. È la radura visibile nelle immagini: uno spazio che, con un progetto semplice e senza immaginare necessariamente grandi opere, potrebbe essere recuperato e restituito al quartiere. Perché non trasformarlo in un piccolo parco di vicinato? Qualche gioco per i bambini, panchine, alberature curate, uno spazio dove incontrarsi e trascorrere qualche ora all'aperto potrebbero trasformare un'area oggi priva di funzione in un luogo di socialità per le famiglie e per tutti gli abitanti del comparto delle villette IACP. Alla segnalazione si aggiunge infine il problema della velocità delle automobili in via Segni. I residenti ricordano la precedente presenza di dossi, successivamente rimossi e mai ripristinati, e chiedono che vengano valutate nuovamente misure efficaci per rallentare i veicoli e rendere più sicura una strada inserita in un'area residenziale. Come Comitato vogliamo partire proprio da qui: ascoltare i cittadini, raccogliere problemi concreti e trasformare le segnalazioni in proposte. Per Pacevecchia chiediamo dunque tre interventi molto semplici: pulizia e manutenzione delle traverse e dei sistemi di deflusso delle acque; verifica delle condizioni di sicurezza stradale di via Segni; valutazione di un progetto di recupero dell'area verde comunale come spazio pubblico attrezzato per bambini, famiglie e residenti. Non sempre per migliorare un quartiere servono grandi opere. A volte occorrono soprattutto manutenzione, programmazione e la capacità di vedere una possibilità dove oggi c'è soltanto uno spazio dimenticato.