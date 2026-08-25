Aggressione a San Giorgio del Sannio, la solidarietà del sindaco Ricci Il primo cittadino condanna la violenza e respinge le accuse di razzismo dopo la Notte Bianca

"Il Sindaco, unitamente a tutta l’Amministrazione Comunale di San Giorgio del Sannio, esprimono solidarietà al giovane aggredito durante la 'Notte bianca' augurandogli una celere e pronta ripresa". E la nota del primo cittadino Giuseppe Ricci in seguito all'aggressione avvenuta nelle prime ore del mattino del 24 agosto, che prosegue: "Allo stesso tempo si respinge con fermezza e sdegno ogni accusa di razzismo, intolleranza o presunta omertà rivolta alle istituzioni e all'intera cittadinanza. Ci troviamo di fronte a ricostruzioni di parte e a ipotesi fantasiose che travisano e mistificano completamente la realtà dei fatti. San Giorgio del Sannio vanta infatti una consolidata e riconosciuta tradizione di comunità accogliente, solidale e inclusiva. Lo testimoniano chiaramente la storia del nostro territorio e i tanti cittadini di origine straniera che da anni si sono pienamente integrati, vivendo e lavorando in armonia e facendo parte a pieno titolo del nostro tessuto sociale. In occasione della recente 'Notte Bianca', l'amministrazione ha garantito ed eseguito un piano della sicurezza cittadina articolato ed efficace, che ha funzionato benissimo e ha permesso a tantissime di persone di trascorrere una serata di festa in serenità. Un ringraziamento doveroso va alle Forze dell’Ordine che hanno monitorato il territorio con attenzione e professionalità. Fermo restando che qualsiasi episodio di violenza va sempre e comunque condannato, è inaccettabile bollare una manifestazione e un'intera comunità per un singolo episodio tra due persone. L'Amministrazione Comunale rigetta con forza ogni tentativo di denigrazione e continuerà a lavorare a tutela dell'ordine pubblico, del rispetto e dell'immagine di una città che ha sempre fatto dell'integrazione e del senso civico i propri valori fondanti".