"Siamo Paduli" chiede un tavolo tecnico per una nuova squadra di calcio Giovani pronti a scendere in campo e scadenza della Terza Categoria al 24 settembre

Una squadra di calcio per Paduli non è soltanto un progetto sportivo. È un’occasione per restituire ai giovani un luogo di aggregazione, appartenenza e partecipazione, e per riportare il nome del nostro paese sui campi di calcio. È questo lo spirito con cui i consiglieri comunali del gruppo di opposizione SiAmo Paduli hanno formalmente chiesto all’Amministrazione comunale di attivare, in tempi rapidi, un tavolo tecnico per valutare le condizioni e le modalità necessarie alla nascita di una nuova squadra di calcio a Paduli. “ Da prima dell’emergenza Covid il paese non dispone più di una propria squadra - sottolineano i consiglieri di opposizione- Oggi, però, un nutrito gruppo di giovani ha manifestato concretamente la volontà di rimettersi in gioco e di costruire una nuova realtà sportiva. Non si tratta, dunque, di un’idea astratta. Ci sono ragazzi pronti a scendere in campo, persone disponibili a sostenere il progetto e soggetti interessati a contribuire anche attraverso sponsorizzazioni. Esiste quindi una base concreta dalla quale partire”. Il gruppo SiAmo Paduli continua affermando di “aver raccolto la richiesta di tanti ragazzi che vogliono tornare a vivere il calcio a Paduli e crediamo che questa volontà debba essere ascoltata e sostenuta. Una squadra può diventare molto più di undici giocatori in campo: può essere un punto di riferimento per i giovani, uno spazio di aggregazione e un modo sano per costruire comunità”. Il gruppo consiliare sottolinea inoltre l’importanza di coinvolgere tutte le componenti istituzionali e amministrative del Comune. “Non vogliamo trasformare questa proposta in una battaglia politica. – dichiarano i consiglieri di SiAmo Paduli – Al contrario, riteniamo che su un progetto che riguarda i nostri ragazzi e il futuro della comunità debbano prevalere collaborazione e senso di responsabilità. Per questo abbiamo chiesto un tavolo tecnico: vogliamo sederci intorno a un tavolo, mettere insieme idee, competenze e disponibilità e capire concretamente cosa è possibile fare”. Il fattore tempo, tuttavia, rende necessario un confronto immediato. La scadenza per le iscrizioni al campionato di Terza Categoria è fissata al 24 settembre 2026. Per questo motivo SiAmo Paduli ha chiesto all’Amministrazione comunale di convocare il tavolo entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. “La scadenza è vicina e non possiamo permetterci di perdere tempo. Se esiste una possibilità concreta di riportare una squadra di calcio a Paduli, dobbiamo verificarla adesso. Non chiediamo promesse, chiediamo di sederci insieme e capire quali siano le condizioni per realizzare questo progetto”. Per i consiglieri di SiAmo Paduli, il valore dell’iniziativa va oltre il risultato sportivo. “Vorremmo che Paduli tornasse ad avere una squadra, ma soprattutto vorremmo che i nostri giovani sentissero di avere un paese disposto ad ascoltarli e a credere nelle loro idee. Lo sport insegna impegno, rispetto, sacrificio e appartenenza. Sono valori di cui una comunità ha sempre bisogno”. L’auspicio del gruppo consiliare è quindi che l’Amministrazione raccolga l’invito e che, in tempi brevissimi, possa aprirsi un confronto concreto. “Il pallone può tornare a rotolare a Paduli. Sta a tutti noi fare in modo che questa possibilità non venga persa. Noi ci siamo. I ragazzi ci sono. Ci sono disponibilità e persone pronte a sostenere l’iniziativa. Adesso serve la volontà istituzionale di provarci insieme.”