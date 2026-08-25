Un "beneventano doc" regala la prima vittoria ad Auteri a Foggia Francesco Pio Petito ha segnato il gol decisivo all'Ezio Sfida al suo esordio coi satanelli

Due gol di Manconi con la maglia della Casertana, uno di Sena con quella del Cerignola, uno di Starita con quella del Sorrento. Giallorossi che hanno appena lasciato la città delle streghe, ma hanno subito trovato gloria.

Tre più uno, che in giallorosso c'è stato solo nelle prime squadre giovanili, ma è nato proprio a Benevento, Francesco Pio Petito. Il ragazzo ex Picerno, emigrato nell'ultima stagione a Belluno, gettato subito nella mischia da Gaetano Auteri a Crotone, ha segnato un gol da autentico bomber d'aria di rigore. Ironia della sorte: il Foggia che voleva vestire di rossonero tanti ex allievi di don Tano, ha finito per cogliere la prima vittoria in campionato grazie ad un ragazzo proprio di Benevento che però non era mai stato agli ordini del tecnico di Floridia.

Un'altra congiunzione astrale per Auteri, che iniziò lo scorso campionato col Benevento proprio allo Scida di Crotone, vincendo per 2 a 1 con i gol di Salvemini e Lamesta.

La foto è tratta dal sito web FoggiaSport 24