Mastella: sicurezza e il confronto con la comunità musulmana dopo piazza Roma Le dichiarazioni del primo cittadino dopo l'episodio di ieri sera

L’episodio avvenuto ieri sera in piazza Roma riaccende il dibattito sulla sicurezza e sull’integrazione in città. A intervenire è il sindaco Clemente Mastella, che ha annunciato la convocazione di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e, parallelamente, il coinvolgimento della comunità musulmana presente sul territorio.

Nel suo intervento, a margine della conferenza inaugurale per Città Spettacolo, Mastella ha sottolineato la necessità di affrontare il tema della sicurezza non soltanto attraverso l’attività delle forze dell’ordine, ma anche sul piano culturale e sociale. Secondo il sindaco, infatti, accanto alla repressione dei comportamenti criminali è necessario lavorare sull’inserimento e sulla partecipazione delle comunità non locali alla vita cittadina.

Mastella ha invitato a non ricondurre automaticamente quanto accaduto alla presenza di comunità straniere, osservando come gli episodi di criminalità possano essere riconducibili anche a singoli soggetti locali. «Esistono i ladri, nonostante la polizia», è il senso delle sue parole, richiamando così la necessità di intervenire ogni volta che vengono individuati comportamenti illeciti.

Il Comitato per la sicurezza

Mastella ha quindi annunciato di aver chiesto al prefetto la convocazione di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ringraziandolo per aver accolto la richiesta. L’obiettivo sarà affrontare la situazione e individuare possibili interventi per rafforzare la sicurezza e prevenire nuovi episodi.

Ma il sindaco ha indicato anche un'altra strada: il dialogo con la comunità musulmana.

«Ho chiesto anche di chiamare alla presenza il gruppo dei musulmani», ha spiegato Mastella, chiarendo che si tratta di un coinvolgimento specifico legato alle questioni emerse in relazione alla situazione attuale.

L’idea, nelle intenzioni del sindaco, è quella di favorire un confronto che possa contribuire alla convivenza e alla partecipazione alla vita della città. Un percorso che dovrebbe coinvolgere direttamente le comunità presenti sul territorio e che punta, nelle parole di Mastella, a creare condizioni di «cittadinanza attiva da parte di tutti».

Sicurezza e integrazione

Il passaggio più politico dell’intervento riguarda proprio il rapporto tra sicurezza e integrazione. Per Mastella, le due questioni non possono essere affrontate separatamente: da una parte occorre garantire il rispetto delle regole e intervenire contro la criminalità, dall’altra bisogna evitare che le differenze culturali diventino terreno di contrapposizione.

Il sindaco ha quindi richiamato la necessità di evitare atteggiamenti che possano alimentare il conflitto e ha collegato il tema alle parole di Papa Leone XIV sul superamento dei conflitti e sulla centralità delle persone.

Il messaggio lanciato da Mastella è dunque quello di una strategia su più livelli: maggiore attenzione alla sicurezza, intervento delle istituzioni quando si verificano episodi criminali e, contemporaneamente, dialogo con le comunità presenti in città.