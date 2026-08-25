Benevento Città Spettacolo: si alza il sipario della 47esima edizione Il programma di stasera: apre Maurizio De Giovanni

È stato l’AperiFestival, questa mattina al Foyer del Teatro La Salle, ad aprire ufficialmente la 47ª edizione di Benevento Città Spettacolo. Alla presenza del sindaco Clemente Mastella, degli assessori alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini e al Turismo Attilio Cappa e del direttore artistico Renato Giordano, è stato presentato un festival che fino al 30 agosto porterà teatro, musica, libri e spettacoli nelle piazze e nei luoghi simbolo della città.

Mastella ha ricordato il legame con Peppino Di Capri, al quale sarà dedicato uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione, sottolineando il valore di un festival trasversale e capace di coinvolgere pubblici diversi.

Un’edizione spumeggiante, l’ha definita Renato Giordano, che ha evidenziato in particolare l’omaggio ad Annibale Ruccello, la presenza di importanti protagonisti della cultura e dello spettacolo e gli eventi nelle piazze.

Il programma entra nel vivo questa sera, 25 agosto, con numerosi appuntamenti.

Particolarmente atteso quello all’Hortus Conclusus. Alle 21 sarà consegnato a Maurizio De Giovanni il Premio Ugo Gregoretti, prima del suo spettacolo Canzoni per il commissario Ricciardi.

Alle 19.30 il Teatro La Salle ospita Tutte queste vite, mentre alla stessa ora in Piazza Federico Torre si inaugura Piazze d'Autore con il Premio Strega 2026 Michele Mari, che presenta I convitati di pietra. Sempre alle 19.30, nel Chiostro di Santa Sofia, prende il via la performance itinerante Che sappia d'estate, replicata ogni 15 minuti.

Alle 20.15 il Teatro Comunale propone Musica Nova, alle 20.30 il Museo del Sannio ospita Iceland 2 e all'Arco del Sacramento debutta la rassegna per famiglie Il Paese dei Sogni con Il gatto con gli stivali.

La serata prosegue alle 21.30 con il Premio alla Carriera dedicato ai protagonisti della musica beneventana e alle 22.30 con il concerto tributo a Pino Daniele della Salzano Band. Alle 22 Piazza Roma ospita il Summer Hit, mentre in contemporanea Piazza Santa Sofia accoglie Peppe Servillo e Costanza Alegiani con Di cosa vive l'uomo?.