Prenotazioni sanitarie: disdire un appuntamento è un dovere di responsabilità L'appello dell'Asl di Benevento: ecco come annullare visite ed esami

L'ASL Benevento rinnova l'invito ai cittadini a comunicare tempestivamente l'eventuale impossibilità a presentarsi a una visita specialistica o a un esame diagnostico prenotato.

Ogni giorno, infatti, numerosi appuntamenti non vengono utilizzati e, in molti casi, non vengono nemmeno disdetti. Si tratta di un comportamento che produce effetti negativi sull'intero sistema sanitario, poiché impedisce di riassegnare tempestivamente le disponibilità ad altri cittadini in attesa di una prestazione.

Disdire una prenotazione che non si può rispettare non è soltanto un obbligo previsto dalla normativa vigente. È soprattutto un gesto di civiltà, di rispetto e di attenzione verso gli altri.

Dietro ogni appuntamento mancato senza preventiva comunicazione c'è infatti un posto che avrebbe potuto essere assegnato a un altro paziente, magari in attesa di una visita specialistica o di un esame diagnostico importante.

La collaborazione dei cittadini rappresenta uno strumento concreto per contribuire alla riduzione delle liste d'attesa e al miglior utilizzo delle risorse sanitarie disponibili. Una semplice comunicazione effettuata nei tempi previsti consente infatti di recuperare prestazioni che altrimenti andrebbero perse, migliorando l'accessibilità ai servizi per l'intera collettività.

L'ASL Benevento ricorda che le prenotazioni possono essere disdette almeno due giorni prima della data fissata attraverso le seguenti modalità: Rivolgendosi ai CUP distrettuali; Utilizzando l'App della Regione Campania; Tramite posta elettronica agli indirizzi dedicati disdicicup.bn@aslbenevento.it