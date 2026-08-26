Benevento, Ponte e Torrecuso, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre senz'acqua Ecco tutte le zone interessate sia in città che in provincia

A seguito della comunicazione da parte della Regione Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque, avvenuta tramite pec n-0694955 del 11.08.2026, GESESA informa che nell'ambito delle attività di gestione del sistema acquedottistico, si rende necessario eseguire un intervento straordinario di manutenzione sulla condotta idrica indicata in oggetto; pertanto, sarà necessario procedere alla temporanea sospensione dell'erogazione idrica.

L'interruzione dell'alimentazione idrica sarà dalle ore 18:00 del 02/09/2026 alle ore 08:00 del 03/09/2026, al fine di consentire l'esecuzione dell'intervento in condizioni di sicurezza, salvo imprevisti.

Comune di Benevento.

Per il comune di Benevento, le zone interessate dall’interruzione idrica sono le seguenti: • Zona Capodimonte IACP e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino (compreso ASI) fino a contrada Saglieta; • Contrade Coluonni e San Cumano • Contrade Nord (Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri); • Zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco; • Zona San Liberatore e Monteguardia;

• Distretto Via Avellino e traverse, Via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, Via Sandro Pertini, Via Domenico Mustilli, Viale dei Rettori e traverse, Via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre), Via Annunziata (dalla Rocca dei Rettori a Via Rampa Annunziata inclusa), Piazza Arechi II e traverse, Piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), Piazza Vari, Via Michelangelo Schipa;

• Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Pietro Nenni e traverse, Via Tommaso Bucciano e traverse, Via Meomartini e traverse fino a Cretarossa, compreso;

• Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F. Rosselli e traverse, Via Cifaldi e traverse, Via Alfredo Paolella, Viale Aldo Moro e traverse, Via A. Gramsci e traverse, Via Pacevecchia e traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole, compreso. Si precisa che per le contrade di Cancelleria e Piano Cappelle, solo in caso di consumi ordinari, l’erogazione è garantita dalla capacità di compenso del serbatoio “Cancelleria”.

GESESA SpA onde attenuare i disagi derivanti dall’interruzione idrica ha predisposto un servizio sostitutivo di autobotti ad uso potabile.

Postazioni e orari Autobotti Comune di Benevento.

Di seguito si riporta l’elenco degli orari e dei punti di stazionamento dei servizi sostitutivi di autobotti previsti nel comune di Benevento: • Presidio Fisso P.zza Risorgimento area Mercato, dalle ore 17:00 del giorno 02.09.26 fino alle ore 10:00 del giorno 03.09.26; • Presidio Fisso, in Via Benito Rossi, dalle ore 17:00 del giorno 02.09.26 fino alle ore 10:00 del giorno 03.09.26; • Zona Capodimonte, presidio fisso, nel parcheggio antistante la Chiesa di S. Giuseppe Moscati, dalle ore 17:00 del giorno 02.09.26 fino alle ore 10:00 del giorno 03.09.26; • Zona Pacevecchia, presidio fisso, in Via A. Gramsci, dalle ore 17:00 del giorno 02.09.26 fino alle ore 10:00 del giorno 03.09.26.

Si prevedono inoltre due autobotti che, a richiesta, alimenteranno i compensi delle utenze sensibili a cui è stata inviata una specifica comunicazione in tal senso.

Comune di Ponte

Per tutto il territorio del comune di Ponte, ad esclusione di ASI, zona Piana, via San Dionigi e via Francigena che non subiranno interruzioni, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 18:00 del giorno 02.09.26 fino alle ore 08:00 del giorno 03.09.26.

È previsto il servizio sostitutivo a mezzo presidio fisso di autobotte, certificata per l’uso potabile, dalle ore 17:00 del giorno 02.09.26 fino alle ore 10:00 del giorno 03.09.26. L’autobotte sarà posizionata in prossimità del campo sportivo comunale.

Comune di Torrecuso

Il comune di Torrecuso sarà interessato dall’interruzione idrica unicamente alla sola zona industriale di Torre Palazzo e per la quale sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 18:00 del giorno 02.09.26 fino alle ore 08:00 del giorno 03.09.26.

Si precisa inoltre che una autobotte, certificata per l’uso potabile, stazionerà presso il Cinema Multisala di Torre Palazzo dalle ore 20:00 alle ore 22:00 del giorno 02.09.2026.

Come evidenziato nella nota della regione Campania, soprariportata, si comunica inoltre che al ripristino dell’alimentazione potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità, dovuti al movimento dei sedimenti nelle condotte, ciò non pregiudica la qualità dell’acqua.