Mario Ferraro presenta l’edizione in Braille di "Costruire per decostruirsi" Venerdì 28 agosto a Vico Noce l’incontro dedicato ad arte, innovazione e accessibilità

Rendere l’arte accessibile attraverso nuovi linguaggi, trasformando ciò che nasce per essere guardato in qualcosa che possa essere anche letto, toccato e ascoltato. È il tema dell’appuntamento che vedrà protagonista l’architetto Mario Ferraro, venerdì 28 agosto alle ore 18.30, nella suggestiva piazzetta di Vico Noce a Benevento.



Al centro della serata ci sarà infatti la presentazione dell’edizione in Braille di “Costruire per decostruirsi” di Mario Ferraro, realizzata dal Centro Braille San Giacomo Soc. Coop. Sociale di Bologna. La presentazione si inserisce nell’ambito dell’evento “L’arte unisce le persone, nel segno della Bellezza e della Speranza”, promosso da Eccellenze Sannite con il patrocinio del Comune di Benevento – Assessorato alla Cultura.



Il volume di Ferraro diventa il punto di partenza per un confronto più ampio sul rapporto tra arte, innovazione tecnologica e inclusione, con particolare attenzione alle opportunità offerte dalla scrittura Braille e dalle nuove tecnologie per consentire alle persone con disabilità visiva di avvicinarsi in maniera sempre più diretta all’esperienza artistica.



Architetto e imprenditore sannita, Mario Ferraro porta così il proprio lavoro al centro di una riflessione che supera la dimensione editoriale. La realizzazione dell’opera in Braille rappresenta infatti un modo concreto per ampliare le possibilità di accesso alla cultura e per interrogarsi su come progettazione, tecnologia e sensibilità sociale possano contribuire all’abbattimento delle barriere.



A dialogare con Ferraro saranno Carmen Coppola, assessore alle Politiche Sociali e per la Disabilità del Comune di Benevento; Antonio Leparulo e Clelia De Falco dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Benevento; Pasquale Orlando del CSV Irpinia Sannio e Umberto Cristadoro, presidente delle ACLI Metropolitane di Napoli e del Centro Servizi Volontariato partenopeo.



Un momento particolarmente significativo sarà affidato ad Antonio Leparulo, che nel corso della serata leggerà alcuni passaggi del libro nella sua traduzione in Braille, offrendo una dimostrazione concreta del valore di un progetto editoriale pensato per raggiungere anche chi vive l’esperienza della lettura attraverso il tatto.



L’appuntamento sarà quindi occasione per conoscere più da vicino il lavoro di Mario Ferraro, ma anche per affrontare un tema di grande attualità: costruire una cultura realmente accessibile significa pensare fin dall’origine a linguaggi e strumenti capaci di coinvolgere tutti.



Perché l’arte non deve necessariamente essere vista per essere vissuta: può diventare parola, materia, ascolto e percezione, trovando nuove strade per arrivare alle persone e abbattere le barriere.

