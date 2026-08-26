Per Benevento-Sudtirol dirige un "primo anno" di Roma 1

Due precedenti col Benevento per il fischietto romano: un pari e una sconfitta giallorossa

per benevento sudtirol dirige un primo anno di roma 1
Benevento.  

Sarà Mario Perri di Roma 1, 34 anni, ingegnere aerospaziale, a dirigere domenica la sfida tra Benevento e Sudtirol. Perri è inserito nella Commissione Arbitri Nazionale (CAN) per Serie A e B, con esordio in massima serie nel maggio 2026. Il fischietto capitolino ha diretto due volte la squadra giallorossa sempre ovviamente in Lega Pro e che con lui non ha mai vinto. Non ha precedenti invece il Sudtirol. La prima volta col Benevento risale all'esordio in serie C nel 2023-24 a Torre del greco: partita nata male e finita peggio (3-1 per i corallini). La seconda si riferisce al derby con la Juve Stabia, con le vespe pronte a salire in serie B: al Vigorito terminò 0 a 0. 

Perri sarà coadiuvato da Marco Ceolin di Treviso e Giuseppe Di Giacino di Teramo. Il quarto uomo sarà Gabriele Totaro di Lecce. Al Var ci sarà Alberto Santoro di Messina, Avar sarà Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia. 

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