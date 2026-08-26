Carfora ceduto in prestito al Campobasso Il ragazzo della cantera giallorossa giocherà nel girone B contro formazioni di grande caratura

Alla fine si è trovata la via d'uscita con buona pace di tutte le parte in causa. Lorenzo Carfora va a giocare a Campobasso, come si dice in questi casi "a farsi le ossa". Avrà la supervisione di un tecnico attento e preparato come Devis Mangia, ex Ct della Nazionale Under 21, e giocherà in una squadra che non nasconde mire di alta classifica. Per Carfora è la prima volta lontano da Benevento e il ragazzo ha una opportunità da sfruttare appieno, una chance da non cestinare. Il campionato di serie C è sempre molto competitivo e lui capita in un girone molto tecnico con ben tre squadre che provengono dalla serie B (Pescara, Reggiana e Spezia, oltre ad autentici squadroni come Ravenna e Perugia). Un'occasione di confronto con un calcio di qualità che non deve lasciarsi sfuggire.

Questo il Comunicato del Benevento

"Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l'accordo con il Campobasso FC per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Lorenzo Carfora.

La società giallorossa rivolge a Lorenzo i migliori auguri per questa nuova esperienza professionale".