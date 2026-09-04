Miasmi e criticità ambientali. L'opposizione scrive al Prefetto di Benevento "L'amministrazione riferisca in consiglio comunale"



I consiglieri comunali Giovanna Megna, Francesco Farese, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano, Maria Letizia Varricchio, Angelo Moretti e Vincenzo Sguera hanno chiesto al Prefetto di Benevento di sollecitare la convocazione urgente del Consiglio comunale sulla situazione ambientale della città.

La richiesta di una seduta sul tema, sottoscritta da oltre un quinto dei consiglieri e presentata il 26 luglio, riguarda in particolare il perdurare dei miasmi nelle contrade e nell'area di Ponte Valentino, le problematiche connesse all’impianto di biometano e i noti eventi che hanno interessato il fuime Calore con la moria dei pesci.

"A distanza di oltre un mese – sottolineano i consiglieri – nonostante la gravità e la perdurante attualità della situazione, il Consiglio comunale non è stato ancora convocato. I cittadini hanno diritto di conoscere gli esiti dei controlli, le eventuali criticità riscontrate e le misure che le istituzioni hanno adottato e intendono adottare".

L’opposizione evidenzia inoltre le lacune informative emerse nella risposta dell’Amministrazione all’interrogazione sul biodigestore, chiedendo maggiore chiarezza sugli esiti dei sopralluoghi, sulle prescrizioni ambientali, sul cronoprogramma di adeguamento dell’impianto, sulle iniziative per la riduzione dei miasmi, oltre che sulla destinazione delle biomasse da smaltire.

I consiglieri sollecitano pertanto la convocazione di un Consiglio comunale aperto, con la partecipazione di ARPAC e degli altri enti competenti, per fare piena luce sulla situazione.

"La pendenza di procedimenti penali di certo non sospende le responsabilità dell’Amministrazione - concludono gli esponenti di opposizione- così come il dovere di informazione tempestiva e puntuale alla cittadinanza".

