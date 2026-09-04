Chiarezza lavori Telesina. Mastella: ero stato facile profeta nel 2018 Il sindaco dopo l'appello della Cgil: "Da Salvini giusto pretendere cronoprogramma preciso"

"La battaglia della Cgil affinché si faccia chiarezza definitiva sul raddoppio della Statale Telesina è sacrosanta: il ministro Salvini deve indicare un cronoprogramma preciso, quando davvero i lavori inizieranno, come sarà consentita la mobilità degli oltre ventimila utenti giornalieri della strada se e quando i cantieri apriranno. Solo l'operaio col caschetto potrà persuadere i sanniti sulla realizzazione di un'opera strategica attesa da decenni e sulla quale le chiacchiere stanno a zero", lo scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella.

"Nel 2018 ero stato facile profeta, preconizzando, a margine di una assemblea dei Sindaci che convocai sul tema del raddoppio a Palazzo Mosti, che sarebbero serviti molti lustri per completare l'opera. Avrei preferito avere torto. Oggi sostengo l'azione di Cgil Campania e dei comitati per una chiarezza necessaria ed è un impegno che devono assumersi, per una moral suasion sul Ministro Salvini, anche i parlamentari sanniti. Lo Stato ha il dovere di realizzare il Raddoppio e deve ai cittadini responsabilità e trasparenza".

