Unisannio. A Benevento la European Heritage Awards Europa Nostra Award Ceremony nell’ambito della Summer School HIMASS 2026

Oggi, all’Auditorium Sant’Agostino, la cerimonia dedicata al prestigioso riconoscimento europeo assegnato alla International Summer School on Historic Masonry Structures. In programma anche la lecture del prof. Paolo Vitti sulle volte in foglio, dall’antichità alla pratica contemporanea

Prosegue a Benevento l’ottava edizione della International Summer School on Historic Masonry Structures – HIMASS, la scuola internazionale dedicata allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione delle strutture storiche in muratura, che si svolge dal 24 agosto al 6 settembre 2026.

L’edizione di quest’anno coinvolge 26 studenti e studentesse internazionali e 20 giovani tutor, provenienti da diversi Paesi, impegnati in un percorso interdisciplinare che integra ingegneria, architettura, storia della costruzione e conservazione del patrimonio. Accanto alla Summer School internazionale, il programma ha coinvolto anche 24 studenti e studentesse delle scuole superiori, protagonisti di una specifica Scuola estiva di ingegneria civile pensata per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza delle strutture e delle tecniche costruttive.

Venerdì 4 settembre, dalle 10.30 alle 13.00, l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento ospiterà la European Heritage Awards / Europa Nostra Award Ceremony, appuntamento che celebra l’assegnazione a HIMASS del prestigioso European Heritage Award / Europa Nostra Award 2026 nella categoria Education, Training & Skills. Il riconoscimento, promosso da Europa Nostra in collaborazione con la Commissione europea, valorizza le migliori iniziative europee nel campo del patrimonio culturale e, in particolare, progetti capaci di trasmettere conoscenze, competenze e pratiche utili alla tutela del patrimonio. Nel caso di HIMASS, il premio riconosce il valore della formazione internazionale dedicata alla comprensione e alla conservazione degli edifici storici in muratura.

L’iniziativa è organizzata dalla KEIKO non-profit Association e dall’Università degli Studi del Sannio – Dipartimento di Ingegneria e rappresenta un momento di confronto tra ricerca, formazione e cultura della conservazione, con la partecipazione di docenti, ricercatori, studenti e professionisti.

Nel corso della mattinata sono previsti i saluti istituzionali e una serie di interventi dedicati ai temi affrontati durante la Summer School. Tra gli appuntamenti principali, la lecture del prof. Paolo Vitti, architetto e storico dell’architettura, docente presso la University of Notre Dame, esperto di architettura antica e moderna, conservazione del patrimonio e tecniche costruttive tradizionali. La sua attività di ricerca e professionale ha riguardato numerosi siti storici nel Mediterraneo e il rapporto tra tecniche costruttive tradizionali, conservazione e architettura contemporanea.

Il prof. Vitti terrà la lecture “Trajectory of Tile Vaults: a journey from antiquity to modern practice”, dedicata all’evoluzione delle volte in foglio e al percorso che collega le antiche tecniche costruttive alle pratiche contemporanee. Un tema strettamente connesso agli obiettivi di HIMASS, che mira anche a recuperare e trasmettere conoscenze costruttive tradizionali oggi in parte perdute.