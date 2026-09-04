Fatebenefratelli di Benevento. Guido Quici nuovo direttore sanitario Primario di chirurgia generale è il dottore Stefano Reggio

Un nuovo assetto professionale per accompagnare il percorso di rilancio dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento. Sono stati presentati questa mattina, nella sala conferenze del Centro Congressi della struttura, il nuovo Direttore sanitario, dottore Guido Quici, operativo dal 1° agosto, e il dottore Stefano Reggio, nuovo primario dell’UOC di Chirurgia generale.

Due ingressi di rilievo che puntano a rafforzare l’attività sanitaria dell’ospedale e a consolidarne il ruolo di riferimento per Benevento e per un bacino di utenza che comprende anche pazienti provenienti dalle altre province.

Alla presentazione sono intervenuti il Superiore Fra Michele Montemurri, il dottore Antonio Capuano, coordinatore dello Staff dirigenti della Provincia Romana, la dottoressa Claudia Franco, responsabile dei direttori sanitari FBF, Giovanni Carozza, direttore amministrativo e l'avvocato Maria Teresa Della Guardia – Direttore del personale del Fatebenefratelli (Provincia Romana).

“Come cittadino di Benevento e della provincia – ha sottolineato il nuovo Direttore sanitario Guido Quici – ci tengo che i cittadini abbiano la migliore assistenza possibile. Per me è un onore lavorare in una struttura che ha 400 anni di storia e che è parte integrante della storia della nostra città”.

Quici ha evidenziato la necessità di sviluppare una sempre maggiore integrazione tra le realtà sanitarie presenti sul territorio: “Lavoreremo in maniera sinergica con l'altra azienda ospedaliera, dove ho avuto l'onore di lavorare per tantissimi anni e alla quale sono molto legato, per garantire ai nostri pazienti la migliore qualità assistenziale possibile”.

Il nuovo Direttore sanitario ha quindi indicato le principali direttrici di intervento: “Sicuramente dovremo migliorare i percorsi e potenziare alcune cose, ma questo è un ospedale in piena fase di rilancio. Soprattutto nelle aree chirurgiche è già ben strutturato. Siamo pronti per dare risposte concrete ai cittadini”.

Entusiasmo e determinazione anche nelle parole del nuovo primario di Chirurgia generale Stefano Reggio, che ha accolto il nuovo incarico come una sfida professionale e un’opportunità di crescita per l’intera struttura.

“Sono molto felice e motivato per aver accettato questa nuova sfida professionale – ha dichiarato Reggio –. Sento la responsabilità di questo ruolo, però sono anche molto determinato nel creare davvero una realtà importante sul territorio, per la regione, per noi e per tutti”.

Proveniente dal Monaldi di Napoli, il neo primario ha espresso la volontà di contribuire al potenziamento dell’attività chirurgica: “Entro nella famiglia dei Fatebenefratelli con grande entusiasmo. Il lavoro non ci spaventa, quindi siamo pronti e determinati a fare tutto ciò che è necessario per rilanciare anche una branca chirurgica che ha tali necessità.